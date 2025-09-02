España pierde contra Italia y está obligada a ganar a Grecia

La selección española masculina de baloncesto se complicó mucho su futuro en el Eurobasket que se está disputando en Letonia, Finlandia, Polonia y Chipre después de sumar una nueva derrota este martes por un ajustado 67-63 ante Italia, rival frente al que no fue capaz de sacar partido a su buen arranque y ante el que tampoco tuvo el temple necesario en los compases finales.

España necesitaba la victoria para asegurar su pase a los octavos de final, pero, pese a un buen inicio en el encuentro en el que llegó a dominar por 0-13, perdió el control del marcador al final del tercer cuarto y tampoco supo gestionar bien el apretado final cuando recuperó la delantera. Ahora, si Georgia no gana a Bosnia-Herzegovina en el último partido, la actual campeona necesitará batir a Grecia el jueves para clasificarse para los cruces.

El combinado de Sergio Scariolo pareció no aprender la lección y volvió a evidenciar sus problemas ofensivos que lastraron un mejor buen hacer en defensa. El triple, tras la mejoría en las victorias ante bosnios y chipriotas, fue de nuevo una condena, con 10/38 y lanzando más desde lejos que de dos puntos (10/24).

El juego interior no existió ante el poderío físico rival, con Willy Hernangómez y Jaime Pradilla sumando tres puntos, con 0/4 para el madrileño. Sólo Santi Aldama (19 puntos y 10 rebotes) y Sergio de Larrea (15, 7 y 6 asistencias) dieron la talla en un equipo que volvió a conceder demasiado en su tablero (12 rebotes ofensivos italianos) y en los tiros libres (13/22).

Y eso que Italia saltó al parqué con la tranquilidad de estar clasificada, una relajación que le pasó factura. España, sin embargo, no le sacó el partido que pudiese haber sido más decisivo que un óptimo 0-13, labrado con intensidad defensiva, pero con poco tino

FICHA DEL PARTIDO:

67 - Italia (10+20+19+18): Pajola (2), Spagnolo (3), Fontecchio (8), Melli (-), Diouf (14) -cinco inicial-; Thompson (7), Ricci (11), Spissu (7), Niang (10), Gallinari (2), Procida (3).

63 - España (18+18+11+16): De Larrea (15), Parra (1), Aldama (19), Yusta (2), Willy Hernangómez (1) -cinco inicial-, Saint-Supéry (7), Brizuela (7), Puerto (9), Pradilla (2), Juancho Hernangómez (-), López-Arostegui (-).

Árbitros: Matthew Leigh Kallio (Canadá), Jorge Vázquez (Puerto Rico) y Peter Praksch (Hungría). Eliminaron por cinco faltas personales a Melli (m.37) y a Brizuela (m.39).

Incidencias: Partido correspondiente al grupo C del Eurobasket 2025 disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre).