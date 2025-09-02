COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

atlético de madrid

Álex Baena, operado de apendicitis aguda

El Atlético de Madrid ha anunciado que el futbolista ha tenido que ser operado de apendicitis mientras se recupera de su lesión muscular. 

Alex Baena se perderá el duelo ante el Elche por lesión.

Cordon Press

Alex Baena se perderá el duelo ante el Elche por lesión.

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el

1 min lectura

El jugador del Atlético de Madrid Álex Baena ha sido operado este martes "con éxito" de una apendicitis aguda, informa el club rojiblanco.

Según el Atlético, "la cirugía laparoscópica transcurrió con total normalidad y el jugador se encuentra bien, a la espera de comenzar su recuperación en los próximos días".

Baena, fichado esta temporada procedente del Villarreal, "permanecerá ingresado durante las próximas horas a la espera de recibir el alta hospitalaria y queda pendiente de evolución para su reincorporación a los entrenamientos", agrega el club. 

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Lo último

Tracking