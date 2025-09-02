atlético de madrid
Álex Baena, operado de apendicitis aguda
El Atlético de Madrid ha anunciado que el futbolista ha tenido que ser operado de apendicitis mientras se recupera de su lesión muscular.
Antonio Pérez del Castillo
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El jugador del Atlético de Madrid Álex Baena ha sido operado este martes "con éxito" de una apendicitis aguda, informa el club rojiblanco.
Según el Atlético, "la cirugía laparoscópica transcurrió con total normalidad y el jugador se encuentra bien, a la espera de comenzar su recuperación en los próximos días".
Baena, fichado esta temporada procedente del Villarreal, "permanecerá ingresado durante las próximas horas a la espera de recibir el alta hospitalaria y queda pendiente de evolución para su reincorporación a los entrenamientos", agrega el club.
