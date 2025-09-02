COPE
US OPEN | CUARTOS

Carlos Alcaraz, clasificado para las semifinales del US Open

El tenista español ganó fácilmente a Lehecka 6-4, 6-2 y 6-4 y jugará las semifinales este viernes ante el ganador del Djokovic - Fritz.

Antonio Pérez del Castillo

El español Carlos Alcaraz derrotó este lunes al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y regresó, dos años después, a unas semifinales en Nueva York.

Alcaraz se medirá en semifinales al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic, que persigue agrandar su leyenda con su título 25 de 'Grand Slam', y el estadounidense Taylor Fritz, número 4 del mundo.

