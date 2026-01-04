La increíble historia del joven "héroe" jugador del Metz que terminó herido en la tragedia de Suiza al salvar a su novia de las llamas

Las circunstancias que rodearon la tragedia de Crans-Montana en Suiza que se cobró 40 vidas y dejó 119 heridos, según el último recuento, comienzan a aclararse.

Pero mientras tanto, hay muchas historias que rodean a esta tragedia, y una la protagoniza el joven jugador de 19 años del Metz Tahirys Dos Santos.

Dos Santos, quien aún recibe tratamiento en un hospital alemán tras sufrir quemaduras de segundo grado en el incendio que se desató, resultó herido al rescatar a su pareja, Coline, que seguía atrapada en las llamas tras haber logrado escapar del bar-club nocturno.

Esta información fue desvelada por el agente del jugador, Christophe Hutteau, en una entrevista con BFM TV este pasado sábado: "Tahirys estaba en el primer piso del bar cuando se desató el incendio ".

"Logró escapar del fuego y se dio cuenta de que su novia seguía dentro. Regresó para rescatarla de las llamas. Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe, se podría decir", sentenció.

Dos Santos se encuentra hospitalizado en la ciudad alemana de Stuttgart, a la espera de su traslado al Hospital Mercy de Metz en Francia.

Su familia y amigos lo acompañan, y su club, el FC Metz, mantiene contacto regular con su agente y su familia para supervisar su estado, mientras que su novia de 22 años sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y se encuentra hospitalizada en Amberes, Bélgica.