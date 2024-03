El mensaje enigmático de Carlos Alcaraz que tiene 'revuelto' al mundo del tenis: "Estoy convencido"

Con una exhibición impecable para despejar cualquier duda,Carlos Alcaraz se sacó este domingo el billete para los octavos de final de Indian Wells pasando por encima del canadiense Felix Auger-Aliassime.

Al término del encuentro, el tenista murciano dejó un mensaje a la cámara de televisión que ha suscitado gran interés dentro del mundo del tenis por el posible significado del mismo. Anoche, durante El Tertulión de los domingos, con nuestro compañero Ángel García debatimos sobre este asunto y lo puedes escuchar en el audio que aparece a continuación.

Victoria contundente de Alcaraz

El número 2 del mundo, con un tenis apabullante y sin rastro de problemas en el tobillo, se llevó este duelo de la tercera ronda del torneo del desierto californiano por 6-2 y 6-3, en una hora y 17 minutos frente al número 31 de la clasificación de la ATP.

Vigente campeón de Indian Wells, el español se enfrentará en octavos al húngaro Fábián Marozsán, que ocupa la posición 58 del ránking.

Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime, al término de su partido en Indian WellsCordon Press

Marozsán dio la sorpresa en segunda ronda contra el chileno Nicolás Jarry (n. 24) y venció este domingo al brasileño Thiago Seyboth Wild (n. 65).

Solo hay un precedente entre Alcaraz y Marozsán y favorece al húngaro, quien en 2023 eliminó de forma asombrosa al de El Palmar en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma.

Como analizó Ángel García en El Tertulión de los domingos, Alcaraz disputó anoche "el mejor partido de la temporada", y además se le vio "muy bien con la derecha".

Resto de la jornada en Indian Wells

Por su parte, Cerúndolo tenía un reto exigente en la tercera ronda con un afilado duelo ante Shelton, una de las promesas más destacadas del tenis estadounidense y que llegó hasta las semifinales de la última edición del Abierto de EE.UU. En un épico duelo de dos horas y 43 minutos, el último de la jornada en Indian Wells y que acabó casi a las 11.30 de la noche, Shelton se impuso finalmente por 7-6(5), 3-6 y 7-6(5).

La representación argentina también vivió el adiós de Nadia Podoroska, que perdió por 6-1 y 6-1 en una hora y un minuto contra la rusa Anastasia Potapova.

Jannik Sinner, tras su victoria en Indial WellsCordon Press

Este domingo se clasificaron para octavos algunos aspirantes destacados como el italiano Jannik Sinner (n. 3 y todavía invicto este año), el alemán Alexander Zverev (n. 6) o el australiano Alex de Miñaur (n. 10). En el camino se quedó en cambio el ruso Andrey Rublev (n. 5), que fue superado por el checo Jiri Lehecka (n. 32).

En el cuadro femenino avanzó la polaca Iga Swiatek (n. 1) y los octavos vivirán un muy interesante cara a cara entre dos tenistas veteranas que han regresado a la primera fila del circuito: la alemana Angelique Kerber y la danesa Caroline Wozniacki

Esta jornada en Indian Wells ha estado marcada también por el mensaje que dejó Carlos Alcaraz en una cámara de televisión al término de su partido. En esa cámara escribió: "N, see you soon (N, te veo pronto)".

Pronto comenzaron las elucubraciones sobre el posible significado de esa 'N'. Paco González señaló anoche durante El Tertulión de domingos que tenía que ver con Rafa Nadal: "Estoy convencido".

Otra de las posibles opciones habla de que se refiera a Novak Djokovic y de un posible duelo en el torneo, y otra de las opciones que apunta Ángel García es de un posible acuerdo de publicidad porque después de escribir eso en la cámara "siguió vacilando con el tema", como podemos ver en el post unas líneas más arriba.

Vuelve a escuchar el Tertulión de los domingos

