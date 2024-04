Catalá cree que la decisión de Sánchez de seguir "muestra que era todo táctica y estrategia": "No hemos vivido en vilo"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de seguir al frente de sus responsabilidades demuestra que "era todo táctica y estrategia" y le ha reprochado que "no le ha importado poner el foco de la política internacional en su mujer para esta carambola de estrategia".

Catalá se ha pronunciado en estos términos, en atención a los medios, durante una visita al pabellón de Malva-Rosa, al ser preguntada por la decisión de Sánchez de continuar al frente del ejecutivo. "La verdad es que no esperábamos nadie que se fuera a Pedro Sánchez a su casa, con lo cual no hemos vivido en vilo", ha aseverado.

Para Catalá, lo que resulta "muy preocupante" es el anuncio "de que es un punto y aparte, que viene como a dar cobertura a una serie de medidas excepcionales para acabar con el contrapoder democrático, es decir, con la oposición, con los jueces y con la prensa".

A su juicio, "estamos en un terreno desconocido con este presidente del Gobierno" y ha expresado su "preocupación" por "la salud democrática" de España a partir de ahora porque afirma tener "la sensación de que todo esto ha sido una estrategia para dar cobertura a una serie de medidas excepcionales que puedan hacer que los derechos y las libertades democráticas de nuestro país se vean mermadas".

"Estoy muy preocupada, desde luego, porque es que no le ha importado nada; no le ha importado poner todo el foco de la prensa internacional en su mujer; no le ha importado paralizar el país durante cinco días; no le ha importado absolutamente nada y todo para qué, para justificar una serie de medidas excepcionales y restringir la calidad democrática de nuestro país", ha insistido.

SIN CINCO DÍAS

A diferencia de Sánchez, según ha recalcado la alcaldesa: "Yo desde luego no voy a dejar de trabajar por esta ciudad. Yo sí que no me voy a tomar cinco días para pensar. No los tengo. Y además, no tengo nada en qué pensar. Quiero seguir gestionando esta ciudad y quiero hacerlo de la mejor manera y dedicándole todo el esfuerzo que pueda".

En esta línea, ha manifestado que desde el Ayuntamiento de València han seguido trabajando y están trabajando con el túnel de Serrería, un proyecto al que se ha adherido la Autoridad Portuaria, que "no es solo una medida necesaria para eliminar una brecha o una cicatriz en nuestra ciudad, sino que es bueno para el transporte de mercancías y de pasajeros en nuestra ciudad".

Sobre este tema, ha anunciado que ha solicitado la cita con la Secretaría General del Ministerio, que es con quien le trasladó el ministro Óscar Puente que pidiera cita "para avanzar técnicamente en el soterramiento de las vías de Serrería".