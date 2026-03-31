Los medios italianos denuncian el mal estado del vestuario de su selección antes de jugarse el Mundial ante Bosnia

Los medios italianos denuncian el mal estado del vestario de su selección antes de jugarse el Mundial ante Bosnia

Italia se juega este martes el billete al Mundial 2026 en el estadio de Zenica, conocido también como Bilino Polje, situado en la ciudad industrial homónima y con una capacidad para 15.600 espectadores que, pese a ser reducida para este encuentro, creará una caldera a presión contra el antecedente 'azzurro' precedente: la victoria de hace seis años.

Inaugurado en 1972, el estadio que albergará la final de la repesca mundialista entre Bosnia y Herzegovina e Italia es la sede del NK Čelik, en la ciudad cuyo nombre significa "acero" en español y refleja su tradición industrial, especialmente en la siderurgia.

La previa de este encuentro viene marcada por dos noticias. Por un lado, según informaciones procedentes de Bosnia, un "espía" italiano grabó ilegalmente el entrenamiento del equipo de Sergei Barbarez.

Los jugadores lo detectaron rápidamente y lo expulsaron. Al parecer, el hombre permaneció cerca del campo mucho más tiempo del permitido a la prensa (15 minutos), lo que obligó a la intervención del personal de seguridad y de algunos miembros del cuerpo técnico.

Y por otro lado, durante las últimas horas, medios italianos como La Stampa han denunciado el mal estado de los vestuarios: "El espacio es muy pequeño y dista mucho de los estándares a los que están acostumbrados los jugadores de la selección nacional. La bañera de hielo, necesaria para la crioterapia, es en realidad un lavabo negro situado cerca de las duchas".

La selección italiana, dirigida por Gennaro Gattuso, llega al encuentro contra Bosnia tras imponerse 2-0 a Irlanda del Norte en semifinales, mientras que los balcánicos eliminaron a Gales en la tanda de penaltis después de empatar 1-1 en Cardiff.

En los precedentes entre ambas selecciones, Italia suma cuatro victorias, un empate y una derrota en seis enfrentamientos, y afronta un partido decisivo que determinará su presencia en el grupo B del Mundial junto a Canadá, Catar y Suiza.