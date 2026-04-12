Mbappé enseña su ceja tras la acción del penalti que pidió ante el Girona: tres puntos de sutura y baja en el entrenamiento

La brecha que Kylian Mbappé sufrió en el partido contra el Girona ha necesitado una intervención médica que le ha supuesto tres puntos de sutura sobre su ceja derecha. Como consecuencia, el delantero francés no ha podido entrenar este domingo con el resto de sus compañeros en Valdebebas, aunque las alarmas no se han encendido en el club. Su ausencia se debe a una mezcla de precaución y molestias en la zona para evitar posibles impactos.

La acción que ha provocado la herida tuvo lugar en el minuto 89 del encuentro del pasado viernes frente al Girona. Mbappé realizó una incursión por la derecha y, tras un recorte dentro del área, recibió un codazo de Vitor Reis. A pesar de lo contundente del impacto, el colegiado, Alberola Rojas, consideró que la acción no era suficiente para señalar penalti.

Captura Las asistencias atienden a Mbappé tras su jugada con Vitor Reis.

Aunque el futbolista pudo terminar el partido, fue en el vestuario donde se confirmó que la brecha era considerable. Horas más tarde, el propio Mbappé ha compartido en sus redes sociales una imagen del momento en que le aplicaban los puntos de sutura, mostrando la herida en la parte superior de la ceja derecha.

La polémica jugada ha generado un enorme enfado en el Real Madrid, que se suma a sus constantes protestas hacia el colectivo arbitral. Desde el club no se entiende que no se sancionara la acción como penalti y, sobre todo, que el VAR no interviniera, llegando a calificar la situación como una liga "adulterada".

Es penalti aquí y en la Luna

Una de las voces más contundentes ha sido la de Álvaro Arbeloa, quien en rueda de prensa afirmó sin rodeos: "Es penalti aquí y en la Luna". Sus palabras reflejan el sentir generalizado en Chamartín, donde la temperatura por este tema ha alcanzado registros muy elevados.

captura de pantalla Penalti no pitado a Mbappé en el Real Madrid - Girona

Presencia asegurada en Múnich

A pesar del contratiempo, la presencia de Mbappé en el Allianz Arena para el partido de Champions League no corre peligro. Desde Valdebebas se transmite tranquilidad y se confirma que será titular. Se ha descartado el uso de una máscara, pero sí se está trabajando en una "protección" específica para la zona afectada, que se concretará próximamente.

El resto del entrenamiento se ha desarrollado con mayor normalidad. Mendy ha participado con el grupo y apunta al once titular en Múnich. Las únicas bajas confirmadas para ese decisivo encuentro son las de Courtois y Rodrygo, además de la de Tchouameni por sanción. Las dudas en la alineación residen en el acompañante de Rüdiger en la defensa y en el cuarto integrante del centro del campo.