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Definidas las semifinales de la Champions League: consulta la fecha de los encuentros

El Arsenal y el Bayern han completado el cuadro de semifinales tras eliminar al Sporting Portugal y al Real Madrid, respectivamente.

Cuadro de semifinales de la Liga de Campeones

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Cuadro de semifinales de la Liga de Campeones

Agencia EFE

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El Atlético de Madrid se enfrentará al Arsenal y el Bayern Múnich al París Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones, después de la clasificación este miércoles del conjunto alemán contra el Real Madrid y del equipo inglés frente al Sporting de Portugal.

atlético - arsenal

El Atlético jugará primero con el Arsenal en el Metropolitano, el próximo 29 de abril, miércoles, y después en Londres, en el estadio Emirates, el martes 5 de mayo.

psg - bayern

La eliminatoria entre el PSG y el Bayern comenzará el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes de París y concluirá con la vuelta el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

La final se disputará el 30 de mayo próximo en Budapest.

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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

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