El brutal enfado de RMTV con el arbitraje del Real Madrid-Girona: "Es una pantomima, Alberola no tiene vergüenza, por no decir otra cosa..."

El Real Madrid acabó muy enfadado con Alberola Rojas por no haber pitado un penalti en el tramo final del encuentro ante el Girona que podría haberle dado la victoria al conjunto de Arbeloa. Mbappé encaraba dentro del área a Vitor Reis y este le derribaba en una acción que los blancos consideraban un claro penalti: "Para mí es un penalti aquí y en la luna, y es una más, otra más y otra semana más". afirmaba el técnico blanco en rueda de prensa.

Captura Las asistencias atienden a Mbappé tras su jugada con Vitor Reis.

La televisión oficial del club fue más allá y cargó duramente contra los colegiados, como es habitual, poniendo el foco de sus críticas en Alberola Rojas: "Como diciendo a ver si vas a estar conmocionado. Eso es Alex Moreno, es su rival, el que le frena y le dice no te levantes que tienen que venir los asistentes para taparte eso. Eso es un rival. Ese de gris y con el pantalón negro se supone que es el árbitro ¿no? Digo se supone porque a lo mejor es un aficionado que ha saltado al campo. Alberola está viendo como está sangrando el futbolista. Lo ha visto el árbitro no entiendo cómo no… Bueno, si lo entiendo. Que lo ha visto el del VAR es evidente, lo que pasa es que no ha querido llamar al árbitro. Alberola no tiene vergüenza por no decir otra cosa…".

"Es una pantomima porque se quiere vender una proyección de transparencia cuando no hay ninguna transparencia. Al contrario. No hay ninguna transparencia porque si la hubiera, alguien saldría a explicar no la opinión de si es o no si no por qué el señor que está en el VAR no ha llamado al árbitro para decirle mira tú esta jugada de un tío que acaba de ser derribado en el área y que está sangrando. Sería interesante escuchar el audio de esta acción entre Trujillo Suárez y Alberola Rojas. Queremos escuchar qué le pasa por la cabeza a Trujillo Suárez con esta acción. Alberola en el momento en el que se produce la acción ya dice que nada y luego lo repite cuándo desde el VAR le dicen algo. ¿Qué podemos decir de un arbitraje que está dirigido por quién está?", añadieron sobre la jugada.