Carlos Sainz obra el milagro en el Dakar: sobrevive a un motor roto y a los problemas en el embrague: "Estoy de propina"

El piloto Carlos Sainz (Ford Racing) ha vivido una jornada al límite en la quinta etapa del Rally Dakar. A pesar de sufrir graves problemas mecánicos, que incluyeron un fallo en el embrague y una avería de motor, y de recibir una penalización de un minuto, el madrileño finalizó en sexta posición, a 5 minutos y 23 segundos del ganador. Sainz ha calificado el día como una lotería en la que ha salido ganando: "Entre el embrague y el problema de motor, estar aquí, la verdad es que son muy buenas noticias".

EFE Carlos Sainz, durante una etapa del Dakar

Al borde del abandono

La situación llegó a ser crítica a mitad de la especial, cuando una alarma en el coche hizo temer lo peor al equipo. "A mitad de la especial pensé que se había acabado el rally", confesó Sainz. El piloto no esperaba poder llegar a la meta: "Sin embrague, y luego hemos tenido un problema de motor, con lo cual yo estar hoy aquí no me lo esperaba, sobre todo a mitad, especial cuando se ha encendido la alarma".

El equipo se enfrenta ahora a una noche de intenso trabajo, ya que los mecánicos tendrán que sacar el motor para repararlo. "Hoy tuvimos un problema bastante serio de motor, de hecho, tienen que sacar el motor ahora", explicó el piloto español. A pesar del contratiempo, el sentimiento general es de alivio: "Hemos conseguido llegar, espero que ahora puedan mirar el motor y repararlo. Podíamos haber recuperado más, pero estar aquí, como digo, son muy, muy, muy buenas noticias".

Remontada en la clasificación general

Paradójicamente, la caótica jornada ha permitido a Sainz recortar minutos a sus rivales directos. El madrileño se coloca ahora quinto, a 8 minutos y 33 segundos del líder, el sudafricano Henk Lategan (Toyota). Por delante de Sainz, la lucha por el podio está al rojo vivo con el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) a 3:17 del líder y el sueco Mattias Ekström a 5:38.

Con la sensación de haber salvado una situación límite, Sainz afronta el resto del Dakar con una nueva perspectiva. "Ahora, es que ni me preocupa, porque hoy pensé que a mitad de la etapa, cuando se encendió la alarma, pensé que nos íbamos para casa, con lo cual, estoy ya de propina", concluyó el piloto, dejando claro que cada kilómetro a partir de ahora es un regalo.