Mateu Lahoz, excolegiado internacional, analiza la "conducta antideportiva" de Joan García con Gerard Martín en el Espanyol-Barça: "Tiro libre indirecto y amonestación"

El guardameta del Barcelona Joan García fue el gran protagonista tanto en las gradas del RCDE Stadium, cuyos aficionados recibieron a su exjugador con hostilidad después de cambiar la camiseta blanquiazul por la azulgrana el pasado verano, como en el césped, donde se erigió en el salvavidas en la victoria de su equipo (0-2).

El portero de Sallent (Barcelona) regresó 224 días después al estadio del club en el que había jugado desde los 15 años. En su último partido con la zamarra blanquiazul, disputado el pasado 24 de mayo ante la Unión Deportiva Las Palmas, el Espanyol certificó la permanencia en la última jornada.

7 meses y 12 días han pasado desde ese día. Joan ya no defiende el escudo del Espanyol. Luce ahora los colores del eterno rival ciudadano de los periquitos, una decisión que dolió a la afición blanquiazul, que no paró de silbar y abuchear al arquero catalán cada vez que tocó el balón en el derbi liguero disputado este sábado.

JUGADA POLÉMICA

Hacia el minuto 19 del encuentro, con 0-0 en el marcador, se produjo una acción que se volvió viral en redes sociales.

Joan García empujó a su compañero Gerard Martín dentro del área para lanzarse hacia un balón suelto dentro del área y al que intentaba llegar también el atacante local Pere Milla.

Acción de Joan García con Gerard Martín en el Espanyol-Barça

el análisis de mateu lahoz

El excolegiado internacional Mateu Lahoz analizó esta acción en El Día Después y él ha sido claro: ''Esto está estipulado en FIFA como 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚. Se lo quiere quitar de en medio para tapar, pero no puede realizar esta acción".

El también comentarista arbitral de los encuentros en Tiempo de Juego continuó con su explicación: "En el momento que tú de forma voluntaria empujas a un compañero, casi le pones en peligro de lesión, es algo que el reglamento no permite y aunque el VAR no te puede ayudar porque no está en la casuística. Tiro libre indirecto y amonestación".

En opinión de Mateu, el colegiado García Verdura interpretó esa acción como accidental en busca del espacio.