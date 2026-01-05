La imagen del día de Manolo Oliveros: "Joan García. Un 10 su actuación"
Son los elogios de Manolo Oliveros, en Esports COPE, al portero del FC Barcelona, tras su vuelta al RCDE Stadium.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura2:04 min escucha
Temas relacionados
"En España viven más de 700.000 venezolanos, de los cuales más de 200.000 están en Madrid"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h