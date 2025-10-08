MARI compra el Másters 1.000 de Madrid

La empresa internacional de eventos y experiencias MARI, propiedad el multimillonario Ari Emanuel, aumenta su presencia en el mundo del deporte tras la adquisición de la cartera de eventos internacionales de tenis de IMG, que incluye los torneos ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Madrid y Miami, así como los campeonatos femeninos de tenis de Abu Dabi, Washington o Sao Paulo.

Asimismo en el acuerdo destacan torneos de exhibición como los de Hurlingham (Reino Unido) o Macao, así como la organización de grandes torneos ATP, como los de Chengdu y Hong Kong (China), Tokio o Río de Janeiro.

Como parte de la adquisición del Abierto de Miami Open, MARI "incorpora al grupo propietario detrás de los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 como inversores principales", señala. MARI se describe como "una empresa global de eventos y experiencias que ofrece una cartera de propiedades 'premium' en directo en los ámbitos del deporte, el arte y el entretenimiento".

"Entre sus activos destacan los torneos de tenis el Madrid Open y el Miami Open, así como Frieze, una voz líder en el arte contemporáneo, y Barrett Jackson, la principal casa de subastas de autos de colección en Estados Unidos", agrega.

'MARI' cuenta con el respaldo de un grupo global de inversores referentes, entre los que se incluyen figuras del deporte como por ejemplo el base esloveno de Los Angeles Lakers Luka Doncic, el escolta estadounidense de los Minnesota Timberwolves Anthony Edwards o la escolta de las New York Libertys de la WNBA Sabrina Ionescu.