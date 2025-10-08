La locura que tuvo que hacer Marc Márquez para seguir competiendo tras su grave lesión en el brazo: "Cortarte un hueso para que te lo vuelvan a colocar"

Marc Márquez se coronaba hace 10 días campeón del mundo de MotoGP por séptima vez en su carrera. Un logro que le había costado 6 años de duro esfuerzo y que no ha podido celebrar como merecía por culpa de una carrera en Mandalika que le ha hecho revivir el calvario sufrido durante años en su brazo derecho.

Ese es uno de los temas estrella que el 93 afronta en un documental producido por DAZN y que bajo el título ‘Marc, más que un regreso’ repasa la vuelta de Marc Márquez a lo más alto de MotoGP después de aquella caída en Jerez en 2020 que le costó meses y meses de operaciones y dolor. Tanto que incluso llegó a plantearse la retirada: “Hubo momentos muy claros y muy reales de terminar con todo”, admite su asistente, José Luis Martínez en el teaser.

Márquez no se rindió y lucho para volver gracias a “una tolerancia al dolor increíble”. Ejemplo de resiliencia lo dio todo en un camino que le llevó desde una Honda oficial, pasando por un satélite de Ducati hasta el título mundial: “Cortarte un hueso para que te lo vuelvan a colocar, solo para seguir compitiendo, lo hice por amor propio y por amor a este deporte”, explica en un testimonio muy duro el propio piloto.

“Cuando se quitó el casco y sonrió, fue el mejor regalo para todos los que le queremos”, reconoce su madre Roser Alentá. Fue el final a una pesadilla: "Este campeonato es como un sueño. Muy especial y merecido por todo lo que he pasado”, finaliza el piloto catalán.