Ceferin advierte sobre los partidos de Liga en otros continentes: "Si alejamos al fútbol de sus raíces podemos romperlo"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, afirmó este miércoles que alejar los partidos de sus "raíces" comunitarias, como puede ser el Villarreal CF-FC Barcelona que LaLiga ya puede llevar a Estados Unidos, arriesga a "romper el fútbol", además de recalcar que él nunca organizaría "una competición solo para 12 clubes", haciendo referencia al proyecto de la Superliga.

"El fútbol no es solo cuestión de balances, ni entretenimiento. Es la vida en nuestras comunidades y son las calles, los clubes y los aficionados los que le dan forma, y si lo alejamos demasiado de esas raíces, corremos el riesgo de romperlo. En tiempos inciertos, el fútbol es nuestra ancla", expresó Ceferin ante la Asamblea General de Clubes Europeos de Fútbol, la nueva denominación de la ECA, en Roma.

El organismo rector del fútbol europeo comunicó el lunes que había concedido de "forma excepcional" la aprobación para que el Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports se juegue en Miami (Estados Unidos) y que el Milán-Como 1907 de la Serie A italiana se dispute en Perth (Australia), citando la incertidumbre en torno al marco legal.

A pesar de ello, el dirigente esloveno insistió en que la decisión no sentaba precedente y recalcó que el fútbol europeo tiene potencial para ser "imparable" y "eterno", siempre que haya unidad e inclusión. Además, el mandatario volvió a insistir en que las competiciones de la UEFA están abiertas a todos, y que con el apoyo de la EFC nunca organizará nada parecido a una Superliga cerrada.

"El valor duradero sólo viene de la unidad, del equilibrio y de las reformas que fortalecen a todos, no sólo a unos pocos. La UEFA nunca organizaría una competición sólo para 12 clubes porque quiere inclusión y que ese sueño siga vivo. Junto con la EFC, nos aseguraremos de que nuestro fútbol de clubes sea inclusivo y de que todo el mundo tenga la oportunidad de ganar las mejores competiciones", apuntó en relación con la Superliga.

El Comisario Europeo responsable de la Equidad Intergeneracional, la Juventud, la Cultura y el Deporte, Glenn Micallef, elogió al organismo del fútbol europeo por su postura contra la Superliga y contra los partidos nacionales que se trasladan al extranjero. "La UEFA ha vuelto a acertar con su decisión de esta semana", dijo en la reunión de la EFC.

El comisario también comentó que el ente rector del fútbol europeo está "demostrando liderazgo y madurez" y "enviando un mensaje muy fuerte". "El alma del fútbol europeo reside en los aficionados, en nuestra comunidad y en la integridad del juego", zanjó.