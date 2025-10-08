La AFE convoca a una reunión a La Liga, Barcelona y Villarreal tras anunciarse la fecha del partido de Miami

La Liga ha confirmado este miércoles que el Villarreal - Barcelona, correspondiente a la 17ª jornada, se disputará el sábado 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami. Una decisión que está generando mucho debate después de que la UEFA diera el visto bueno de manera excepcional tras la petición realizada por la RFEF.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Pedri (FC Barcelona) controla el balón presionado por Dani Parejo (Villarreal CF) durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadio Olímpic Lluís Companys, el 18 de mayo de 2025, en Barcelona, España.

Las reacciones no se han hecho esperar y la Asociación de Futbolistas Españoles ha convocado a una reunión a La Liga, FC Barcelona y Villarreal "debido a la falta de información" sobre el asunto. Al encuentro que se celebrará la próxima semana, además, asistirá una representación de los capitanes de Primera División que "reclaman diálogo y transparencia".

El sindicato asegura que la celebración de un partido de La Liga fuera del territorio nacional "implica cambios a su nivel deportivo y con relación a sus derechos como trabajadores". Y pide "consenso" y "acuerdo" con todos los agentes del fútbol, principalmente con los futbolistas.

La AFE, tras la decisión de la UEFA, ya anunció este martes una reunión con los capitanes del Barcelona y Villarreal para conocer su opinión, quienes en agosto ya se oponían a jugar en Miami.