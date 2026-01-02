"Endrick no está todavía listo para jugar los 90 minutos"

El jugador brasileño Endrick, quien participó en su segundo entrenamiento con el Olympique de Lyon este viernes, no estará en la convocatoria contra el Mónaco. Según su entrenador, Paulo Fonseca, "aún no está listo para jugar los 90 minutos".

"Creo que lo está haciendo muy bien. Empezó a entrenar esta semana y la adaptación va muy bien", confirmó el técnico portugués.

"Es el tipo de jugador que necesitamos; es diferente. Todo el grupo le ha dado una cálida bienvenida. He hablado con él, está muy contento, y nosotros también estamos contentos de tenerlo con nosotros, con su calidad", añadió.

"Está en buena forma física, entrenó en Madrid, pero no está listo para jugar los 90 minutos. Ha tenido buenos entrenamientos y está motivado". Se espera que el nuevo delantero del OL debute el 11 de enero contra el Lille en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.