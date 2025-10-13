Marc Márquez finalmente sí pasa por quirófano

Mar Márquez finalmente sí que ha pasado por quirófano. El piloto español se lesionó del hombre durante la carrera del GP de Indonesia de MotoGP, en Mandika, tras ser arrollado por Marco Bezzecchi.

Esto le provocó una lesión en la zona de la clavícula y hombro. En un principio el equipo médico optó por hacer un tratamiento conservador, es decir, sin cirugía. Finalmente, Ducati ha anunciado que el catalán sí que será operado.

"Después de pasar revisión médica por su lesión en la escápula derecha, Marc Márquez ha sido finalmente operado con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid (España). El mismo equipo médico que le diagnosticó hace 7 días, ha constatado que la fractura de coracoides y la lesión en los ligamentos no muestran signos suficientes de estabilización después de una semana de inmovilización, por lo que, ante el riesgo de inestabilidad residual, se ha decidido realizarle una estabilización quirúrgica y también repararle los ligamentos acromioclaviculares", explica Ducati en el comunicado.

"Esta operación era una de las posibilidades contempladas desde un primer momento por los doctores si el tratamiento conservador estipulado no evolucionaba de manera favorable. En cualquier caso, la recuperación de Marc Márquez, que ya se encuentra en su casa, seguirá el mismo proceso y su evolución marcará su vuelta a la competición", añade la nota.