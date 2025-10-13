Juanma Castaño: "No veo a Mbappé con la vocación de imponer decisiones en el vestuario, me sorprendería mucho"

Mbappé confesó a Valdano por qué no fichó en 2018 por el Real Madrid.

'Movistar+' ha emitido este domingo una entrevista en exclusiva con Kylian Mbappé, en la que el futbolista del Real Madrid responde todas las preguntas de Jorge Valdano.

Movistar El galo ha concedido una extensa entrevista a Universo Valdano.

El francés habló de su relación con Vinicius en el vestuario del conjunto blanco, de Lamine Yamal, y también sobre la selección española, a la que advirtió de cara al Mundial 2026.

LA RELACIÓN CON VINICIUS en el vestuario

Mbappé ha recibido numerosas críticas y ha silenciado de un plumazo a todos aquellos que aseguraban que su relación con Vinicius en el vestuario del Real Madrid no es buena.

"Eso pasa en España y también en Francia o Inglaterra. Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel", afirmaba el astro galo. Y agregaba: "Tengo una relación muy buena con Vinicius, muchísimo mejor este año porque ya nos conocemos mejor".

EFE Mbappé celebra con Vinicius un gol contra el Atlético de Madrid.

El jugador del Madrid quiso ir más allá y explicó: "Es un gran jugador y muy buena persona. Al final es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Tenemos que dar los dos nuestra mejor versión".

¿POR QUÉ NO FICHÓ POR EL REAL MADRID EN 2018?

Kylian también habló durante la entrevista de por qué en 2018 decidió fichar por el PSG y no por el Real Madrid. Tema del que se habló y debatió mucho en el 'el Tertulión de los domingos' .

Cordon Press Mbappé está estos días con la Selección Francesa pese a que acabó tocado ante el Villarreal.

El jugador afirmó no arrepentirse de su decisión. "Mi objetivo era jugar y el Real Madrid tenía a Karim, Cristiano y Bale. Yo no quería estar en el banquillo. Jugar en el Real Madrid era un sueño, pero ser titular en París también era un privilegio. Fue una gran oportunidad para mí", confesó.

Siro López fue uno de los comentaristas que quiso dejar clara su postura sobre la estrella del Real Madrid y dijo: "Se había generado de Mbappé una imagen de un jugador conflictivo con sus entrenadores y con sus compañeros. Pero, curiosamente, sus entrenadores siempre han hablado bien de él".

Juanma Castaño se mostraba de acuerdo con la opinión del tertuliano y comentaba: "Yo no veo a Mbappé con la vocación de liderar o mangonear en el vestuario, cosa que otras estrellas sí han querido imponer. No le veo ese colmillo, no lo parece y me sorprendería mucho fuera así".