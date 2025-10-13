Siro López: "Luis de la Fuente no ha demostrado que sea un gran entrenador; aún tiene muchas sopas que comer"

Siro López fue muy sincero en El Tertulión de Tiempo de Juego a la pregunta de si le gusta De la Fuente como seleccionador

Conocidos sus gustos por entrenadores muy concretos, Siro López fue sometido este domingo en El Tertulión de Tiempo de Juego a una pregunta muy concreta por parte tanto de Juanma Castaño como de algunos de los comentaristas invitados al debate: ¿Es Luis de la Fuente un buen entrenador?

Siro no tuvo más reparo en dar una opinión sincera pese a que le costó concretar de primeras: "Para mí, De la Fuente no es un gran entrenador", respondió.

"Para mí", insistió, "De la Fuente no ha demostrado que sea un gran entrenador, y yo no lo ficharía para mi equipo. Por delante de él, podría a muchos entrenadores".

Castaño, para comprobar la sinceridad de Siro le preguntó si el motivo por el que Luis de la Fuente no le gusta se debe a sus aplausos a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, en la famosa rueda de prensa en la que anunció que no iba a dimitir.

El periodista madrileño aseguró que tiene muchos motivos para que De la Fuente no sea de su gusta: "Todavía tiene muchas sopas que comer. El señor Luis de la Fuente, o 'Luis de la Cope', que me gusta más llamarlo así", expuso con sorna, "ha entrenado a clubes y lo han echado", dijo en tono más serio.

"A nivel de club, para mí, Luis de la Fuente no había demostrado nada cuando le han echado de un equipo", incidió.

Santi Cañizares se preguntaba si para Siro López entrenar un club es igual de difícil que entrenar a una selección, "y si a nivel de selecciones resulta que es un crack".

Manolo Lama reaccionó con ironía, y para hacer ver que Siro López le guarda aún su particular 'luto' a Luis Enrique Martínez cuando estuvo al frente de la selección, lo comparó a "cuando yo era pequeño y se moría alguien en mi pueblo, yo recuerdo más o menos la viduedad duraba un año. En ese año no se ponía la tele, no se iba a las fiestas del pueblo... " Cañizares se unió al tono cómico de Lama apuntando que, en su pueblo, "las viudas aguantaban de negro todo el año".

Para culminar, Lama remató diciendo que "en mi pueblo, las viudas no se reían, ¿eh?", dejando clara su posición contraria a Siro López con respecto a la validez de Luis de la Fuente al frente de la selección española.