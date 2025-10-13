El José Zorrilla se viste de rojo y alardea de jugadores que no están disponibles

La selección española, intratable en su camino al Mundial 2026, busca extender su festival futbolístico con goles en Valladolid ante una Bulgaria que encadena derrotas abultadas, para dejar prácticamente sellado su pasaporte a la gran cita, a la que acudirá como una de las favoritas e igualar un registro histórico, el de partidos oficiales sin derrota, que plasma su dulce momento.

El José Zorrilla ya está totalmente preparado para acoger esta gran cita. Un estadio violeta que pasa al color rojo. Las tareas de colocación de paneles y la publicidad que lleva asociado el combinado nacional fueron colocados en la mañana del lunes, tapando la del Real Valladolid.

El problema es que algunos usuarios se han quejado de los jugadores que salen en los carteles del estadio, donde están Cucurella, Oyarzabal, Zubimendi, Lamine Yamal, Mikel Merino, Le Normand, Baena, Pedri, Nico Williams, Yeremy Pino y Ferran Torres.

Sin duda los grandes nombres de la selección, aunque algunos de ellos no están disponibles por lesión o molestias musculares, como es el caso de Lamine Yamal, Nico Williams o Ferran Torres, que ha abandonado este lunes la concentración.