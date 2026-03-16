Manolo Lama sobre la cancelación de la Finalissima: "Cada día ponían una excusa, Argentina no quería jugar o le daban dinero o no jugaban"

La UEFA ha comunicado oficialmente este domingo la cancelación de la Finalissima que debían disputar España y Argentina. El partido, que enfrentaba a la campeona de la Eurocopa 2024 y al campeón de la Copa América 2024, estaba previsto para el 27 de marzo en el estadio de Losail, en Catar.

Según el comunicado, la decisión inicial de suspender el partido en Doha se debe a la actual situación política en la región. Ante este contratiempo, la UEFA buscó soluciones para reubicar el encuentro, pero todas sus propuestas fueron rechazadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las alternativas inviables para Argentina

La primera opción fue jugar en el estadio Santiago Bernabéu en la fecha original, con un reparto de aficiones al 50%, pero Argentina se negó. La UEFA propuso entonces un formato a doble partido, uno en Madrid y otro en Buenos Aires, que también fue rechazado por la AFA.

Sefutbol La Finalissima estaba previsto que se jugara el 27 de marzo en Catar

Incluso se planteó una sede neutral en Europa para las fechas del 27 o 30 de marzo, pero la respuesta fue de nuevo negativa. Por su parte, Argentina propuso jugar el 31 de marzo, una fecha que la UEFA consideró inviable para los intereses de la selección española.

El dinero, la clave de la discordia

Para el colaborador de El Tertulión, Manolo Lama, la razón de fondo es puramente económica. Lama ha sido tajante al afirmar que la selección albiceleste ponía excusas porque no había una compensación económica de por medio: "No querían jugar porque no había dinero, pero es que no hay que darle revueltas".

El periodista deportivo ha señalado que si el dinero hubiese estado presente, el partido se habría disputado sin problemas. "Si llega a haber dinero, hubieran jugado, pero como no había dinero, han estado primero le dijeron el Bernabéu y luego dijeron, no, es que no, nos han avisado tarde", ha sentenciado Lama.