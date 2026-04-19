Manolo Lama señala el factor que determinó la final de la Copa del Rey a favor de la Real Sociedad: "Hasta el minuto 90 el Atlético ha sido mejor"

La Real Sociedad conquistó este sábado su cuarta Copa del Rey al derrotar en la final al Atlético en la tanda de penaltis tras el 2-2 con el que se llegó al término de los 90 minutos, y de la prórroga.

El equipo vasco se adelantó a los 13 segundos de la final en Sevilla por medio de Ander Barrenetxea y, pese al empate de Ademola Lookman antes del minuto 20, la Real se mantuvo por delante al descanso gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal. Un golazo de Julián Álvarez en el minuto 83 forzó la prórroga, donde no hubo cambios, hasta la tanda definitiva, donde el guardameta Unai Marrero fue clave al parar dos penaltis, uno a Sorloth y otro a Julían Álvarez.

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la opinión de manolo lama

En el tramo final de Tiempo de Juego con Juanma Castaño, Manolo Lama, que estuvo narrando el choque, señala el factor que decantó el duelo a favor de la Real Sociedad: "Sinceramente creo que el partido lo ha ganado la Real por el físico. Yo creo que hasta el 90 el Atleti ha sido mejor, ha podido ganar, pero ha cometido dos errores".

"A partir del 90, cuando la gente pensaba que el Atlético iba a ganar, el Atlético físicamente se ha venido abajo y el ejemplo claro es Llorente. Llorente es Superman, ¿no? Bueno, pues Llorente no ha podido terminar el partido, no podía más. Julián Álvarez ya no podía con su alma y yo creo que la Real ha hecho lo que quería, un partido largo y luego encomendarse a Marrero. Yo creo que el Atleti ha merecido ganar en la segunda parte. La prórroga ha sido muy igualada, pero el fútbol, el fútbol no perdona, el fútbol, o la metes o te vas a tu casa", sentenció Lama.