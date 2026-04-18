COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

FÚTBOL | REAL SOCIEDAD

Barrene entra en la historia de la Copa del Rey tras su gol ante el Atlético

El jugador de la Real Sociedad abrió el marcador en la final de la Copa del Rey con un gol a los 13 segundos.

Barrene celebra su gol en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

AP / Cordon Press

Barrene celebra su gol en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

Javi Pascual

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad comenzó de una manera trepidente. Antes del minuto 20, los dos equipos ya habían marcado.

Los primeros en adelantarse en el marcador fueron los vascos tras el tanto de Barrene a los 13 segundos tras un centro de Guedes desde el costado izquierdo.

Lookman, al minuto 18, recogió el balón tras un rebote dentro del área y enganchó un disparo raso a la esquina inferior derecha que no logró atajar Unai Marrero.

gol para la historia

Barrene, con su gol, ha pasado a la historia de la Copa del Rey. Como recoge nuestro compañero Pedro Martín, este tanto se ha convertido en el gol más rápido en la historia de la Copa del Rey.

Badenes, con el Valencia, marcó a los 18 segundos de empezar la final de 1952. A pesar de ese tanto, acabó ganando la final el Barça por 4-2..

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking