FÚTBOL | REAL SOCIEDAD
Barrene entra en la historia de la Copa del Rey tras su gol ante el Atlético
El jugador de la Real Sociedad abrió el marcador en la final de la Copa del Rey con un gol a los 13 segundos.
Javi Pascual
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad comenzó de una manera trepidente. Antes del minuto 20, los dos equipos ya habían marcado.
Los primeros en adelantarse en el marcador fueron los vascos tras el tanto de Barrene a los 13 segundos tras un centro de Guedes desde el costado izquierdo.
Lookman, al minuto 18, recogió el balón tras un rebote dentro del área y enganchó un disparo raso a la esquina inferior derecha que no logró atajar Unai Marrero.
gol para la historia
Barrene, con su gol, ha pasado a la historia de la Copa del Rey. Como recoge nuestro compañero Pedro Martín, este tanto se ha convertido en el gol más rápido en la historia de la Copa del Rey.
Badenes, con el Valencia, marcó a los 18 segundos de empezar la final de 1952. A pesar de ese tanto, acabó ganando la final el Barça por 4-2..
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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