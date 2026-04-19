El enfado de Gonzalo Miró con la gestión del Atlético en la final de Copa del Rey: "El planteamiento y luego los cambios son absolutamente incomprensibles"

El colaborador de 'Tiempo de Juego', Gonzalo Miró, ha criticado con dureza el desempeño del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey, calificando el enfoque del equipo como "un espanto". Según Miró, su descontento abarca "el planteamiento inicial de partido, lo que ha transcurrido durante el juego, y luego los cambios".

900/Cordon Press Julián Álvarez, en el césped durante el Atlético-Real Sociedad, final de la Copa del Rey

Miró ha señalado que el equipo rojiblanco tardó demasiado en reaccionar, afirmando que solo "ha apretado a partir del minuto 75". Antes de ese momento, ha recordado, el equipo apenas había generado peligro, con tan solo "una ocasión de Lookmann, que se le había ido a las nubes".

Un cambio incomprensible

Precisamente, la sustitución de Lookmann ha sido uno de los puntos más criticados por el colaborador. Considera que el atacante "estaba siendo, si no el jugador que más daño hacía, uno de los que más", por lo que califica la decisión de reemplazarlo como el primer cambio de "absolutamente incomprensible".

EFE Simeone consolando a Julián Álvarez

En su análisis táctico, Gonzalo Miró ha argumentado que "lo que pedía desde el minuto 1 el partido era un doble pivote" para dar apoyo a Koke en la creación de juego. Además, ha añadido que se debería haber pasado a Llorente "al lateral derecho", un ajuste que, según él, llegó demasiado tarde, "en el minuto 75 u 80, cuando saca a Cardoso".

Finalmente, ha destacado el buen rendimiento del propio Cardoso, afirmando que con su actuación "se ha demostrado que estaba para jugar, por lo menos, 45 minutos", sugiriendo que podría haber sido una pieza clave si hubiera entrado antes al campo.