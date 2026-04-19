Juanma Castaño ensalza la figura del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, tras la victoria en la final de la Copa del Rey: "Uno de los mejores gestores del fútbol español"

La Real Sociedad ha conquistado su cuarto título de Copa del Rey tras imponerse al Atlético de Madrid en una tanda de penaltis para la historia. El gran protagonista de la noche fue el guardameta Unai Marrero, que se vistió de héroe al detener los lanzamientos de Sorloth y Julián Álvarez, desatando la euforia en la afición donostiarra.

EFE Los jugadores de la Real Sociedad levantan la Copa del Rey sobre el terreno de juego de La Cartuja.

Al finalizar el encuentro, un emocionado Marrero atendió a TVE y confesó no ser consciente de la hazaña. "Sabía que si llegaba el momento de los penaltis, confiaba mucho en mí, el equipo también creía en mí, toda la afición también. Estoy muy feliz, no me lo creo todavía", declaró. El portero, de 24 años y canterano, también tuvo un mensaje para los seguidores: "Que disfruten, que sean como son. Son una afición increíble, respetuosa, se portan muy bien con la gente de casa"

EFE Unai Marrero detiene el lanzamiento de Julián Álvarez en la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid

El periodista Paco González destacó la figura del portero: "Unai Marrero, héroe de la Real, un chaval de San Sebastián, 24 años, toda la vida de la cantera de la Real y hoy el héroe de la final en un club marcadísimo por sus porteros".

La gestión de Jokin Aperribay

El éxito deportivo también ha puesto en valor la gestión del presidente Jokin Aperribay. El colaborador de Tiempo de Juego, Pedro Martín, recordó en la radio los méritos del mandatario, quien "cogió el equipo en segunda división en 2008" con una "situación económica malísima". Martín subrayó que, bajo su presidencia, el club ha logrado "9 clasificaciones europeas y 2 títulos", además de tener un "estadio renovado" y una situación económica "boyante" gracias a la venta de jugadores.

EFE El centrocampista de la Real Sociedad Pablo Marín celebra su penalti que le dio la victoria al equipo donostiarra durante la final de la Copa del Rey que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Por su parte, Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, fue aún más lejos al calificar a Aperribay como "uno de los mejores gestores de estas décadas en el fútbol español". El periodista destacó que el presidente "ha saneado al club", ha logrado una gran "comunión con la afición" y ha cerrado "ventas millonarias" y "buenos fichajes", llevando incluso al equipo a tocar "la Champions" con su modelo.