El Deportivo se queja de los arbitrajes en Segunda División: "No podemos obviar la preocupación por la reiteración de decisiones arbitrales de alto impacto"

El Deportivo mostró este lunes su preocupación por “la reiteración de decisiones arbitrales de alto impacto” y la aplicación de criterios “no homogéneos” en acciones de “naturaleza similar” en los partidos de LaLiga Hypermotion.

Por ello, la entidad blanquiazul ve necesario avanzar en mecanismos que refuercen “la coherencia” en la toma de decisiones y aporten “mayor certidumbre” al desarrollo competitivo.

En ese sentido, considera “legítimo” aspirar a que su respeto institucional “de forma constante” sea correspondido en el ejercicio profesional del colectivo arbitral, bajo parámetros “de consistencia, equilibrio y máxima exigencia técnica”.

“Resulta evidente la aparición de dinámicas externas que buscan condicionar el entorno arbitral mediante la exposición pública y la generación de relatos interesados. Este tipo de comportamientos, cada vez más frecuentes, introducen elementos de presión que distorsionan el marco competitivo y afectan al normal desarrollo de la competición”, denuncia el Dépor.

Pese a su malestar, el club gallego reafirma su compromiso con un modelo de gestión basado “en la responsabilidad institucional, el respeto y la defensa de una competición justa, transparente y ajena a cualquier intento de injerencia externa”.