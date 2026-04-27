Los Philadelphia Eagles eligen en el Draft de la NFL a un nigeriano sin experiencia en el fútbol americano

Los Philadephia Eagles han cerrado un fichaje, cuanto menos, llamativo para la próxima temporada. La franquicia de la NFL ha elegido, en la séptima ronda del Draft, a un nigeriano de 21 años que no ha jugado un solo partido oficial de fútbol americano y que ocupaba el puesto 251.

Uar Bernard fue elegido por sus imponentes condiciones físicas. Hasta la fecha, Bernard ha jugado al baloncesto, tuvo un entrenador que le animó a practicar fútbol americano, y recaló en unos campus que la NFL organizó en África en los que participó desde 2023.

Sus datos quedaron perfectamente registrados en el Programa Internacional de Desarrollo de Jugadores durante las diez semanas en las que estuvo a prueba en Florida y llamaron la atención de los Eagles, quienes han decidido darle una oportunidad para reforzar su línea defensiva.

Para Uar Bernard se cumple un sueño. Cabe recordar que no es la primera vez que los Eagles 'se tiran a la piscina' con la elección de un jugador con esta situación: en 2018, se quedaron con Jordan Mailata, un jugador procedente del fútbol australiano y con una evolución extraordinaria en la NFL.