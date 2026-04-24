Arbeloa 'se carga' a Ceballos

Dani Ceballos no ha sido convocado para el partido ante el Betis en La Cartuja.

El Real Madrid contará con una baja más para el partido de este viernes (21.00 horas) de la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Estadio de La Cartuja ante el Real Betis y no podrá contar con el centrocampista francés Aurelien Tchouaméni.

El internacional no entró en la lista de convocados del técnico Álvaro Arbeloa y el club madridista no facilitó ningún parte médico, aunque según informa Melchor Ruiz tiene una pequeña sobrecarga en el gemelo izquierdo. Su baja se une a las de Eder Militao y Arda Güler. Otro que tampoco está en la citación es Dani Ceballos. La ausencia del centrocampista sevillano se debe a una decisión técnica de Arbeloa. El 21 de febrero ante Osasuna fue el último encuentro en el que Ceballos tuvo minutos. Tuvo una lesión en el gemelo y a su vuelta se ha quedado en el banquillo hasta ser descartado para el partido ante su exequipo en La Cartuja. Esta semana habría tenido un desencuentro con su entrenador.

Por otro lado, el técnico salmantino tiene la buena noticia de recuperar al central español Raúl Asencio, ausente los últimos partidos debido a una enterocolitis bacteriana, una inflamación en el intestino provocada por una infección bacteriana, mientras que entran canteranos como Diego Aguado, Jorge Cestero y Manuel Ángel.

La lista completa es la formada por Lunin, Mestre y Javi Navarro, como porteros, Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Diego Aguado, como defensas, Bellingham, Camavinga, Valverde, Thiago, Cestero y Manuel Ángel, como centrocampistas, y Vinícius Jr, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono, como delanteros.