Manolo Lama hace una petición al comparar a Carlos Alcaraz con Nadal: "Sería un error"

Hace 3 años, Carlos Alcaraz ganó su primer Gran Slam en el US Open. Y no solo eso, sino que se convirtió en el número uno del mundo más joven de la historia con tan solo 19 años. El destino a vece es caprichoso y en esta ocasión, el tenista de El Palmar volvió a coronarse en Nueva York para conseguir el sexto Grand Slam y arrebatarle la primera posición del ranking ATP a Jannik Sinner.

22 años y seis grand slam

Unos meses después de ese US Open, Carlos Alcaraz comenzó con el morro torcido el año 2023 con su "no" participación en el Abierto de Australia. Esto sucedió ya que sufrió una lesión en la pierna derecha que le impidió estar en tierras australianas. La segunda fechoría de Alcaraz llegó en julio de ese mismo año cuando conquistó su primer Wimbledon ante un Novak Djokovic que hasta ese momento había ganado en siete ocasiones el torneo británico.

EFE Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Roland Garros.

En 2024, Carlos Alcaraz salió campeón de nuevo en Wimbledon y no solo eso, sino que ganó por primera vez Roland Garros, el torneo fetiche de Rafa Nadal. Y en este 2025, Alcaraz se llevado de nuevo la copa de los mosqueteros en París y en Nueva York ha vuelto a sonreír como ya lo hizo en 2022.

el aviso de manolo lama

En el arranque de 'El tertulión de los domingos' se habló, como no podía ser de otra manera, sobre la última gesta de Alcaraz. Cada vez que 'Carlitos' es tendencia por alguno de sus éxitos, siempre se saca el nombre de Rafa Nadal porque es el jugador de tenis al que siempre ha admirado y al final se compara el uno con el otro.

Ante esta situación, Manolo Lama pidió al resto de tertulianos una sola cosa: "Cuando hablamos de Carlos Alcaraz, siempre decimos que es mejor verlo a su edad antes que a Rafa. Cada uno tiene sus gustos. Carlos por ejemplo tiene un registro de tenis que no tiene Nadal en el sentido de que maneja todos los golpes de de este deporte. Ahora bien, sería un error que le pusiéramos ya a Alcaraz el listón en 23 cuando acaba de conseguir el sexto".

