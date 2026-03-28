Manolo Lama diseña su once ideal de España en el Mundial 2026: "A día de hoy no está"

El periodista deportivo Manolo Lama ha presentado el que sería su once titular para la Selección Española en el Mundial de 2026, un equipo condicionado por el estado de forma actual de los jugadores. El propio Lama ha matizado que su elección se basa en un escenario sin lesiones, reconociendo que "actualmente hay futbolistas que están lesionados, que no están en condiciones".

900/Cordon Press Oyarzabal celebrando uno de sus goles durante el España - Serbia.

Portería y defensa con juventud

Para la portería, el comunicador se decanta por Unai Simón. La línea defensiva estaría compuesta por una zaga de cuatro futbolistas con Marcos Llorente en el lateral derecho y Marc Cucurella en el izquierdo. La gran novedad llegaría en el eje central, con la dupla formada por el joven Pau Cubarsí y Hausen.

EFE Los jugadores de la selección española celebran el gol de Oyarzabal contra Serbia.

Una medular sin Rodri Hernández

La sorpresa principal de la alineación de Manolo Lama se encuentra en la sala de máquinas. El periodista apuesta por un doble pivote formado por Martín Zubimendi y Pedri. Esta elección deja fuera a una de las piezas clave del combinado nacional y del Manchester City, Rodri Hernández.

Anticipándose a la controversia que su decisión pudiera generar, el propio Lama se pregunta: "Diréis, ¿está el loco? ¿Te has olvidado de Rodri?". E insiste en que su propuesta se refiere "a día de hoy", justificando así la sonada ausencia del centrocampista.

Un ataque liderado por Lamine Yamal

En la parcela ofensiva, la línea de tres mediapuntas tendría a un fijo para el periodista: Lamine Yamal. En el centro, muestra su duda entre dos jugadores, esperando la recuperación de "Fabián o Merino", y en el perfil izquierdo sitúa a Fermín López.

Como referencia en la delantera, Lama elige a Mikel Oyarzábal. Justifica la ausencia de otros jugadores importantes en esa demarcación, como Nico Williams, debido a los problemas físicos que arrastran actualmente, reiterando que su once se basa "en lo que han hecho hasta ahora y con las lesiones".