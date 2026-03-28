Remontada histórica de ElPozo en Pamplona: levanta un 2-0 en 1 minuto

ElPozo Murcia Costa Cálida firmó una remontada histórica en la pista del Osasuna Magna (2-4) para consolidar su liderato en la jornada 23 de Primera División.

En Anaitasuna, el conjunto murciano protagonizó un final de partido para el recuerdo al levantar un 2-0 adverso en apenas un minuto. Los navarros, muy intensos desde el inicio, se adelantaron en el minuto 9 por medio de Pachu y ampliaron su ventaja en la segunda mitad con un tanto de Geragthy, poniendo contra las cuerdas al líder.

ElPozo, sostenido durante muchos minutos por las intervenciones de Henrique, no encontró el camino del gol hasta el tramo final.

Sin solicitar tiempo muerto, el técnico apostó por el juego de cinco y encontró premio. Dener recortó distancias desde el punto de penalti en el minuto 39 y, cuando todo parecía decidido, emergió el vendaval murciano: Rafa Santos igualó el choque tras asistencia de Bebe y, acto seguido, Gadeia firmó un doblete a portería vacía aprovechando el 5x4 local para sellar un triunfo por 2-4 que refuerza el liderato de ElPozo.