Manolo Lama destaca la sobresaliente actuación de Morata: "¿Dónde están los que no creían?"

España ha ganado este jueves con mucho sufrimiento a una correosa Escocia (2-0). Los goles de Álvaro Morata y Oihan Sancet dieron la victoria y los tres puntos al combinado dirigido por Luis de la Fuente, que se queda a las puertas de sellar la clasificación para la Eurocopa de 2024.

Los jugadores de la selección española celebran la victoria contra Escocia en La Cartuja.EFE

El increíble gol anulado a Escocia: "Es la primera vez que el tren de Glasgow roba a los escoceses" El colegiado neerlandés Serdar Gözubuyuk anuló un tanto a McTominay que pudo cambiar el partido. En Tiempo de Juego no daban crédito a que el tanto no subiera al marcador. 12 oct 2023 - 22:28

La selección española es segunda del Grupo 1 con 12 puntos, tan solo dos por delante de Noruega que goleó a Chipre (0-4). El conjunto escandinavo es el próximo rival de España este domingo, donde podría conseguir el billete directo para el torneo que se disputa en Alemania el próximo año.

Los goles de España llegaron en el tramo final del partido. El primero lo anotó Morata en el minuto 73 con un gran remate de cabeza en plancha tras el centro medido de Jesús Navas. Y Sancet, en el 86, remató en el área pequeña ante la defensa de Hickye, que se lanzó al suelo para evitar que el esférico se colara en la portería defendida por Gunn.

La polémica del partido

España sufrió mucho ante Escocia. Ferran Torres pudo marcar en el primer minuto del partido en un mano a mano, pero la pelota se marchó fuera. Fue la ocasión más clara del partido y pudo pagarlo muy caro el conjunto entrenador por Luis de la Fuente, que estuvo contra las cuerdas. McTominay marcó una falta directa en la segunda parte. El tanto silenció La Cartuja. Pero Unai Simón, que falló en el disparo, levantó la mano protestando y mostrando un halo de esperanza para España que veía cómo se esfumaba la clasificación para la Eurocopa.

El colegiado del partido se llevó la mano al auricular de su oreja. Acudió al monitor del VAR y´, tras varios minutos de suspense, decidió anular el gol por fuera de juego. La resolución alivió a la afición y a los jugadores españoles que se vinieron arriba buscando una victoria que llegaría minutos después.

Serdar Gozubuyuk mira en el monitor del VAR la jugada del tanto de McTominay.EFE





En la primera parte, Morata también marcó en fuera de juego. Pero su posición irregular era clara y las protestas del combinado nacional no tuvieron cabida tras la decisión del colegiado del encuentro.

Tres nuevos debutantes en un partido vital

A Luis de la Fuente no le tiembla el pulso a la hora de la verdad. Lleva casi un año al mando del banquillo de la selección española y ha demostrado ya su personalidad. Tuvo un inicio lleno de dudas por la derrota en Esocia, pero supo renacer conquistando la primera Liga de las Naciones para España.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Bryan Zaragoza durante el partido en La Cartuja entre España y Escocia.Cordon Press





El partido contra Escocia se antojaba decisivo y el seleccionador no ha dudado en hacer debutar a tres futbolistas. Bryan Zaragoza, Oihan Sancet y Fran García han disputado sus primeros minutos con La Roja. El extremo fue llamado por la baja de Lamine Yamal y tras sus buenos partidos con el Granada y sobre el césped de La Caruja ha dejado pequeños detalles de su calidad. El futbolista del Athletic marcó el 2-0 y Fran García sustituyó a un tocado Balde, que abandona la concentración de España y no jugará contra Noruega.

De la Fuente ha dirigido ya ocho partidos y ya son siete los jugadores que se han estrenado con la selección absoluta. Sumando a los tres debutantes de este sábado cuatro más: Joselu Mato, David García, Robin Le Normand y Lamine Yamal.

España estaba falta de ideas en la primera parte y esto provoco que Luis de la Fuente no esperase para los cambios.

Morata extiende su racha goleadora

El delantero rojiblanco y de la selección española ha vuelto a marcar. Este jueves Álvaro Morata marcó el 1-0 contra Escocia y lo hizo con un remate en plancha imparable para el guardemtar rival Gunn. La racha goleadora del ariete sigue intacta, suma 11 goles en este inicio de temporada y lo hace asumiendo los galones de una España que acostumbra a la falta de gol.

El delantero, a la finalización del encuentro, dejó clara su felicidad: "Estoy muy contento. Aunque lo importante es seguir ganando y no seguir metiendo goles. Mientras ganemos no me importa el resto. Toca disfruta del triunfo".

Para Manolo Lama fue el hombre del partido, así lo resaltó durante la retransmisión de Tiempo de Juego y en el vídeo del Tiempo de Análisis que puedes ver aquí abajo.

Vídeo













La afición española se enfada con la escocesa por no hacer la ola