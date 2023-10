Bryan Zaragoza: "He tenido que pedir pastillas para dormir"

Bryan Zaragoza, extremo del Granada, debutó como internacional ante Escocia e hizo realidad "un sueño", en un día para el que aseguró haber llegado "preparado para el momento" que disfrutó "al máximo". "He trabajado toda mi vida para esto, he llegado preparado para el momento. Es un sueño hecho realidad por el que trabajé. No me lo esperaba tan rápido pero lo he disfrutado al máximo", aseguró en Teledeporte.

Bryan quiso agradecer el apoyo de sus seres queridos y de todos los que le rodean en su día a día. "Gracias a todo el mundo que me ha apoyado en este camino tan bonito. Ha sido un día muy especial, debutar con mi país en mi tierra, Andalucía".

"El míster me pidió que encarase y sacase centros. He intentado hacerlo lo mejor posible. Al final cuando juegas con compañeros de tanto nivel como la selección es mucho más fácil todo. Me integré bien, desde el primer día me han acogido del primero al último súper bien y me lo han puesto más fácil", apuntó.

Luego en zona mixta reconoció que había sido una locura debutar con España y quiso agradecer a Álvaro Morata, el capitán de España, el apoyo mostrado durante la concentración: "Es una locura, me he pegado dos días sin dormir. Llegué y tuve que pedir algo para dormir porque no es normal lo que estoy viviendo. Me llevo a una persona como Morata que desde el primer día parece que es mi padre. Es increíble lo jugador que es, pero hay gente que no lo conoce como persona", sentenció.