El Mallorca suspende de empleo y sueldo a Dani Rodríguez y le quita la capitanía

El RCD Mallorca ha anunciado que le retira la capitanía a Dani Rodríguez con efecto inmediato y le suspende de empleo y sueldo tras sus críticas públicas al entrenador bermellón, Jagoba Arrasate. El futbolista, que lleva 8 años en el club y es uno de los pesos pesados del vestuario, lanzó dos publicaciones en Instagram donde criticó abiertamente la decisión del técnico en el partido ante el Real Madrid de dar minutos a Jan Virgili antes que a él.

Instagram Dani Rodríguez ha incendiado el Mallorca con sus quejas tras no jugar en el Bernabéu.

la primera publicación

"Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: Nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia. No hagas las cosas esperando algo a cambio, hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños, aunque te pongan piedras en el camino, y siempre cree en ti mismo. Las cosas se ganan, no se regalan. Y cuando te las ganas, saben doblemente mejor. Os quiero familia. Sois los mejores", aseguró en su primer mensaje, un día después del partido.

La segunda publicación

El lunes, después de las críticas recibidas en redes sociales por su primer mensaje, intentó explicarse y disculparse con la afición, pero todo ha acabado siendo peor: “Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega”, dijo en su segunda publicación. “Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega”.

"Ojalá Jan triunfe aquí y entre todos podamos ayudarle. Pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó. Debido a todos estos años y al cariño inmenso que le tengo a este club y a su gente, a veces esa frustración la gestiono de una manera equivocada. Sé que no debí hacerlo público, pero en ese momento, la pasión pudo más que la razón. No pude controlar esa frustración y reaccioné así; fue un pensamiento en alto, visceral, nacido del amor por estos colores", continuó diciendo.

Captura de patalla Comunicado Dani Rodríguez, en sus redes sociales

"Puede que mi reacción no fuera la acertada, pero surgió desde la pasión y la frustración de no recibir ninguna explicación o comunicación al respecto. No había otra intención. Que quede claro: este es el club de mi vida. Siempre he dado y daré el máximo por esta camiseta. Solo pido que se respete ese mismo compromiso. El sábado, ese respeto no estuvo ahí", finalizó.

Con la retirada de la capitanía y la suspensión de empleo y sueldo, el club envía un mensaje contundente a la plantilla después de los hechos, tal y como habían anunciado los directivos este martes. “Tenemos que tomar medidas”, dijo el director de fútbol, Pablo Ortells, en una rueda de prensa, horas antes de tomar la decisión.