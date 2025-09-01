Dani Rodríguez carga contra Arrasate: "Me duele que un jugador que acaba de llegar tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros"

El Mallorca visitó este el Santiago Bernabéu (2-1). Tras el partido, uno de los capitanes del equipo balear hizo una crítica en sus redes sociales después de no haber jugado ni un solo minuto en el encuentro. Pero eso no es todo porque en los tres partidos nunca ha sido titular y tan solo ha disputado 66 minutos.

"Viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: Nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia. No hagas las cosas esperando algo a cambio, hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños, aunque te pongan piedras en el camino, y siempre cree en ti mismo. Las cosas se ganan, no se regalan. Y cuando te las ganas, saben doblemente mejor. Os quiero familia. Sois los mejores", puso en un post en su cuenta de Instagram.

Ahora, y tras mucha polémica por sus palabras, ha vuelto publicar un comunicado, aunque esta vez ha sido en sus historias de la misma aplicación. "Me veo en la obligación de aclarar lo sucedido para que no haya malas interpretaciones, especialmente por el mal rato que está pasando mi familia. Mi enfado no tuvo nada que ver con que mis hijos no pudieran verme jugar, ni creo tener más derecho que nadie por ese motivo. A mí no me molesta no jugar; es algo a lo que estoy acostumbrado después de toda una carrera", empezó diciendo

Además añadió: "Entiendo y respeto profundamente que las decisiones de quién juega corresponden única y exclusivamente al entrenador. Son su responsabilidad y siempre las acato. Lo que no puedo aceptar es la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega, poniendo siempre al club por encima de todo".

Captura de patalla Comunicado Dani Rodríguez, en sus redes sociales

"Ojalá Jan triunfe aquí y entre todos podamos ayudarle. Pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó. Debido a todos estos años y al cariño inmenso que le tengo a este club y a su gente, a veces esa frustración la gestiono de una manera equivocada. Sé que no debí hacerlo público, pero en ese momento, la pasión pudo más que la razón. No pude controlar esa frustración y reaccioné así; fue un pensamiento en alto, visceral, nacido del amor por estos colores", continuó diciendo.

"Puede que mi reacción no fuera la acertada, pero surgió desde la pasión y la frustración de no recibir ninguna explicación o comunicación al respecto. No había otra intención. Que quede claro: este es el club de mi vida. Siempre he dado y daré el máximo por esta camiseta. Solo pido que se respete ese mismo compromiso. El sábado, ese respeto no estuvo ahí", finalizó.