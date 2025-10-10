Malestar entre la afición del Oviedo por el regreso de Luis Carrión al banquillo: "Si le preguntas al Heri Frade oviedista, yo no lo quiero"

Tras la destitución de Paunovic, Luis Carrión ha cogido las riendas del Oviedo para tratar de mantenerlo en primera posición. El catalán vuelve a un lugar que ya conoce -y muy bien-, aunque no terminó de la mejor forma posible tras su decisión de marcharse a Las Palmas, después de haber firmado un precontrato y de haber rozado el ascenso a Primer División.

Ahora y con el equipo en la máxima categoría del fútbol internacional, Carrión ha ha dado su versión de la situación en la rueda de prensa por su fichaje: "Voy a ser muy claro, como he sido siempre. El relato de estos años no he podido ni querido controlarlo. Creo que no era bueno para el Oviedo que se hablara más de eso que de lo realmente importante que era el equipo. Dentro de ese relato son cosas verdad y cosas que no eran verdad".

COPE Asturias Presentacion Carrion

"Siendo sincero, yo creo que del Oviedo no hay que irse. Es mi opinión. Estoy enamorado de esta ciudad desde que vine de pequeño la primera vez. Cuando vine como entrenador sentí algo especial. El fútbol nos convierte muchas veces en personas frías, porque van a un sitio y te tratan mal o bien. O te sientes tú como un poco mercancía y al final eso en tu personalidad te hace convertirte en alguien un poco frío. En mi opinión fui demasiado frío", continuó explicando.

"En esa decisión. A nivel profesional, era crecer en ese momento, pero cuando sales de un club como el Oviedo, es un club especial, y yo me sentía muy especial. Eso es algo que sentí desde el primer día. También es verdad que las cosas pasan por algo, el Oviedo consiguió subir. Entiendo que habrá gente que se haya sentido dolida por mi salida. Es aceptable. Yo ahora tendré que aceptar que tenga alguna crítica. Seguro que al Oviedo lo van a ayudar y eso es lo importante", finalizó.

qué opinan los oviedistas

A pesar de esta explicación, parece que a los seguidores del Oviedo no les ha servido y están mostrando su desconformidad con su llegada. De hecho, Heri Frade dio la versión oviedista en El Partidazo de COPE: "No me gustaba la sensación que estaba dando el Oviedo, pero deportivamente no tiene ningún pase la destitución de Paunovic. El equipo cada vez sumaba más ratos de buen fútbol. Esa manera de ser de Paunovic, que seguramente logró el ascenso, parece que para iniciar un proyecto nuevo se ha hecho bastante irrespirable a nivel de vestuario”.

Sobre el regreso de Luis Carrión, tiene clara su postura: "Si le preguntas al Heri Frade oviedista, yo no lo quiero. Eso sí, con Carrión o con quien esté, el Oviedo se va a encontrar con el mismo problema del gol porque la plantilla está muy mal rematada".