La opinión de Heri Frade en El Partidazo sobre la destitución de Paunovic y la llegada de Carrión

El de ayer fue un día agitado en las oficinas del Real Oviedo. En cuestión de horas, anunció el cese de Veljko Paunović como entrenador y la llegada de su sustituto para el banquillo, Luis Carrión. Dos decisiones que provocaron revuelo en la afición carbayona.

Durante El Partidazo del jueves, Heri Frade compartió su opinión oviedista sobre lo que aconteció durante la jornada de ayer. "No me gustaba la sensación que estaba dando el Oviedo, pero deportivamente no tiene ningún pase la destitución de Paunovic. El equipo cada vez sumaba más ratos de buen fútbol". Para Frade, la decisión pasa por motivos internos. "Esa manera de ser de Paunovic, que seguramente logró el ascenso, parece que para iniciar un proyecto nuevo se ha hecho bastante irrespirable a nivel de vestuario".

El Partidazo Heri Frade, en El Partidazo con Juanma Castaño

Además, se mostró en total desacuerdo con las formas que ha tenido el club de comunicarle el cese al técnico serbio: "Tú no puedes echar a un entrenador que está cambiado para entrenar".

Sobre el regreso de Luis Carrión, tiene clara su postura: "Si le preguntas al Heri Frade oviedista, yo no lo quiero. Eso sí, con Carrión o con quien esté, el Oviedo se va a encontrar con el mismo problema del gol porque la plantilla está muy mal rematada".