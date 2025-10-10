Luis Carrión acepta las críticas, pero mira hacia adelante en su regreso al Real Oviedo: "Desprecié ofertas pensando en que el Oviedo volviera a llamarme otra vez"

Veljko Paunovic. Le agradecemos su trabajo en algo histórico para el club. Su salida se produce después del partido contra el Levante. Lo sencillo era continuar y que los resultados marcaran el futuro, pero creíamos que teníamos que tomar una decisión y marcar lo mejor para el Real Oviedo.

Bievenido, Luis. Han venido muchos de tus colaboradores y todos están felices de volver a verte. Viniste en una situación parecida a esta con inquietudes en el juego, nos ayudaste a romper la barrera de que no éramos menos que nadie. No lo conseguimos a la primera, pero sí a la segunda. Sabemos que nos va a ayudar mucho. Queremos mantenernos muchos años.

Siempre quise estar aquí, pero no de solo de mí.

Hablé con Agustín y me dijo la posibilidad de volver. El miércoles por la noche me llamaron y llegamos a un acuerdo claro.

Creo que no era bueno para el Oviedo hablar sobre este tema. Siendo sicero, del Oviedo no hay que irse. Estoy enamorado de esta ciudad, vine desde pequeño. Cuando llegué como enttenador sentí en algo especial. El fútbol nos convierte en personas frías. Fui demasiado frío en esa decisión. Cuando sales fuera de un club como el Oviedo... Yo me sentía muy especial y eso es algo que sentí. Las cosas a veces pasan por algo y el Oviedo consiguió subir. Disfruté como aficionado y he tenido la oportunidad de que vuelvan a confiar en mí. Acepto que haya tenido alguna crítica, pero estoy seguro de que apoyarán al equipo.

Sé que habrá una parte difícil, seguro. He vuelto porque creo en el equipo, más allá de

Las cosas cuando pasan se hacen siempre con la mejor intención y educación. Cuando ves el resultado piensas si hacer algo mejor o peor. Quizás no hubiera hecho algunas cosas. Tengo la suerte de volver a estar en el Oviedo y eso es lo importante.

No, nunca he pensado en eso. Creo en el equipo, creo que lo vamos a hacer muy bien. Quiero ser natural, como uno es. Estoy deseando volver al Tartiere y vivir el ambiente. Y con ganas de hacer un gran año.

He recibido muchos mensajes alegrándose de mi llegada. Si alguno está molesto será difícil cambiarlo, pero no es mi objetivo. Soy una persona norma, con sus errores y aciertos, pero vengo a que sea un gran año. Quiero sentirme a gusto trabajando y si bajo a tomar un café a la calle".

No quiero hablar de cambiar nada porque me parece criticar lo anterior, me parece poco elegante. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para ganar y creo que el equipo está preparado para ello.

Como en todo cambio, son cosas que pasan de un dia para otro. Veo buenos chicos, trabajadores. Ganas de hacer buenos partidos, ganar y conseguir los objetivos. La entrada al Requexón sigue siendo la misma (risas).

Las opiniones son múltiples en redes sociales y tú eliges leer o no. Si gano 5 partidos

He despreciado opciones en verano por si me llamaba el Real Oviedo. No me van a doler las críticas porque soy muy feliz de estar aquí. No fui partido.

Todos los equipos son mejorables, pero creo que se ha hecho una buena plantilla. Tenemos buenos delanteros, gente rápida por fuera. La situación en la clasificación no es catastrófica.

Era un equipo de Primera en Segunda. He notado un cambio en la ilusión de la gente. Había mucho pesimismo en la plantilla cuando llegué la otra vez, pero he notado que todo ha crecido en ilusión. Queremos hacer un

No quiero entrar en nada personal de Miguel Ángel Ramírez, pero todo lo que tuve que hablar lo hice.

No hablo de algunas cosas. Tenía también cosas del extranjero.

Fue uno de los días más duros de mi vida deportiva. tenía mucha ilusión. Fue un trauma importante del que me costó levantarme. El hecho de volver me haría muy feliz. No sabes lo que me alegré por Cesar, por Manolo, por Carlos. Me encantaría poder conseguir el objetivo y estar muchos años.

En la mayoría de partidos hubiera cambiado cosas, pero aquel fue el final.

Hablamos con Jesús Martínez, Martín Peláez, y nos pusimos a tomar la decisión. Valoramos pros y contras. Después

Carrión. Respeto mucho a la gente. Si estuviera fuera igual pensaría lo mismo. Pensamos que es Luis. Quizás no es la decisión más popular, pero sí la que había que tomar.

Han salido muchos bulos, pero los quiero desmentir. No ha pasado nada de un día para otro. Es la decisión más incómoda para nosotros. Podíamos haber dejado a Veljko más tiempo y que los resultados marcasen, pero estamos para ejecutar lo que es mejor para el Oviedo. No ha pasado nada en concreto. Lastimosamente para los creadores de historias no son reales.

Es muy intenso, vive para el fútbol. Vivía con todo su cuerpo técnico.

Siempre se mete en todas las decisiones.

Todas las plantillas del Oviedo son mejorables. Estamos muy contentos con la plantilla y el grupo que tenemos. Es un grupo sano que aporta mucho. En el mercado de invierno está abierto y siempre lo hemos aprovechado para firmar uno o dos jugadores.

No se habló con la plantilla. La plantilla es muy buena y sabe mal ver que digan que los jugadores echan al entrenador.

Sabemos que va a ser duro, que vamos a pelear hasta mayo. Si quieren hacer críticas hacia Pachuca o hacia Luis lo podemos entender. Trataremos de darle la vuelta a esto con resultados. Vamos todos en el mismo barco y espero que