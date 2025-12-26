COPE
Guardiola confirma las buenas noticias con Rodri: "Está mucho, mucho mejor"

El centrocampista español no juega desde el pasado mes de noviembre, donde disputó los últimos minutos frente al Bournemouth.

Pep Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium durante un partido.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este viernes que Rodri Hernández está "mucho mejor" y dejó entrever que podría estar disponible para el partido de este sábado contra el Nottingham Forest.

"Rodri está mucho, mucho mejor. Si estará disponible o no, lo decidiremos" este viernes, señaló el entrenador español sobre su compatriota y Balón de Oro en 2024, que está de baja por lesión desde hace casi dos meses.

Guardiola y Rodri, en un partido del Manchester City

Sobre Jéremy Doku y John Stones, informó de que "todavía no están, pero pronto volverán", y mostró sus condolencias al Nottingham Forest tras el fallecimiento el jueves del exjugador John Robertson, leyenda de ese club, y a su familia.

Guardiola expresó su pesar por la pérdida de "alguien tan importante para la historia y el legado" del Nottingham Forest.

El entrenador español también elogió a su rival de este sábado: "Es un equipo que ha invertido mucho en los últimos años tras ascender a la Premier League. Son un equipo realmente bueno".

