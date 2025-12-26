Guardiola confirma las buenas noticias con Rodri: "Está mucho, mucho mejor"

Pep Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium durante un partido.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este viernes que Rodri Hernández está "mucho mejor" y dejó entrever que podría estar disponible para el partido de este sábado contra el Nottingham Forest.

"Rodri está mucho, mucho mejor. Si estará disponible o no, lo decidiremos" este viernes, señaló el entrenador español sobre su compatriota y Balón de Oro en 2024, que está de baja por lesión desde hace casi dos meses.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Guardiola y Rodri, en un partido del Manchester City

Sobre Jéremy Doku y John Stones, informó de que "todavía no están, pero pronto volverán", y mostró sus condolencias al Nottingham Forest tras el fallecimiento el jueves del exjugador John Robertson, leyenda de ese club, y a su familia.

Guardiola expresó su pesar por la pérdida de "alguien tan importante para la historia y el legado" del Nottingham Forest.

El entrenador español también elogió a su rival de este sábado: "Es un equipo que ha invertido mucho en los últimos años tras ascender a la Premier League. Son un equipo realmente bueno".