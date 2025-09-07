La preocupación de Santi Cañizares en la goleada de España: "El único miedo..."

España goleó en su segundo partido de clasificación para el Mundial 2026. El combinado español le metió hasta 6 goles a Turquía, los tantos españoles los consiguieron Mikel Merino con un hat-trick, Pedri con un Doblete y el gol restante fue de Ferrán Torres. De esta manera, el equipo de Luis de la Fuente se coloca líder en solitario de su grupo hasta la próxima ventana del mes de octubre.

EFE España celebra un gol ante Turquía

misma actitud que ante bulgaria

Como ya hizo en el partido ante Bulgaria, España salió con todo y eso hizo que Turquía se encerrase en su propia área desde los primeros minutos del choque. El gol de Pedri en el minuto 6 abrió el camino de una goleada que encaminó al descanso Mikel Merino con otros dos goles. Ya en la segunda parte, la selección volvió dar otra exhibición de fútbol y completó la noche con otros tres goles que hicieron que el público turco se fuese mucho antes de tiempo.

Mikel Merino celebra uno de los goles de España a Turquia (@sefutbol)

La goleada española pudo ser mucho más de no ser por las intervenciones de Cakir. El portero del conjunto entrenado por Vincenzo Montella sacó varios disparos de los atacantes españoles en la primera mitad y ya en la segunda su nivel bajó considerablemente.

la inquietud de cañizares

Al acabar el partido, Paco González le preguntó en el Tiempo de Juego a Santi Cañizares sobre el partido realizado por España en el Konya Buyuksehir Belediye Stadium: "He disfrutado mucho de la selección, está en un momento de forma extraordinario y su seleccionador tiene a todos los chavales muy motivados. Yo creo que en el en el corto plazo no hay mucho más que hablar, hay que hablar ya en el medio plazo. Hay partidos ahora por delante para que pueda probar a otra gente y para gestionar esas rodillas de Rodri y Carvajal".

Y dejó caer una cosa que espera que no afecte a los jugadores: "El único miedo que tengo es que los jugadores importantes se lesionen. Si alguno no llega del todo bien, espero que Luis de la Fuente sepa identificarlo y lleve a otro en mejor condición física".

