Paco González avisa a los que acusan a Lamine Yamal de falta de gol: "Contra Francia..."

La selección española de fútbol dio un paso importante en su clasificación para el Mundial 2026 tras meterle seis goles a Turquía. Mikel Merino y Pedri fueron los principales protagonistas. El mediocentro del Arsenal anotó tres de los seis goles mientras que el centrocampista del FC Barcelona metió otros dos goles.

EFE Los jugadores de España celebran el gol de Pedri

la figura de lamine yamal

Otro jugador que también fue importante en el triunfo español en tierras turcas fue Lamine Yamal. El extremo del Barcelona repartió dos asistencias e incluso tuvo una ocasión muy clara para marcar en el partido: Pedro Porro le mandó un buen pase en el interior del área que terminó en un disparo suyo que se marchó muy alto de la portería defendida por Cakir. La última vez que el de Rocafonda vio portería fue en la semifinal de la Nations League cuando consiguió un doblete ante Francia.

EFE Lamine Yamal se lamenta en el partido ante Turquía

A parte de todo esto, Lamine Yamal también fue protagonista con un choque que tuvo con Arda Güler. El jugador del Real Madrid se disponía a lanzar una falta a favor de Turquía y Lamine Yamal se puso en medio para molestar pese a que España tenía muy encarrilado el partido.

la tranquilidad de paco gonzález

A pesar de que Lamine Yamal lleva varios meses sin marcar un gol con la camiseta de la selección española, Paco González, en 'El tertulión de los domingos', le recordó al resto de tertulianos lo que hizo Lamine el año pasado en la Eurocopa de Alemania: "A mí me parece que Lamine ha hecho un partidazo. Si no las mete las meterá. Que hoy ha fallado, bueno, ha tenido dos o tres que las podría haber metido. Si os acordáis, contra Francia metió un golazo del que todavía nos seguimos acordando".

Y añadió: "¿Creéis que no va a tener mejora en su puntería? Pues al final hará como Messi que se sabía los sitios por donde le entraban los goles y al final los irá cogiendo".

canales de whatsapp