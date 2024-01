Maldini señala el próximo peligro de Xavi que podría hacerle caer: "Avalancha"

El Real Madrid ganó de manera clara la Supercopa de España, la decimotercera de su historia, después de golear al Barcelona 4-1 en un encuentro en el que Vinicius fue la gran estrella con un hat trick marcado en la primera parte. Aunque Lewandowski logró marcar el 2-1 antes del descanso, el tercer gol de Vinicius y otro de Rodrygo, sumado a la expulsión de Araujo en el minuto 72, le dieron a los blancos una merecida victoria que consagraba a Ancelotti y que ahondaba en la crisis de Xavi Hernández.

Celebración de la 13º Supercopa de España del Real Madrid tras vencer al Barça (4-1).EFE





Los problemas de Xavi en el Barcelona

Xavi encaraba la final ante el Real Madrid como la mejor manera de cambiar la tendencia del equipo, muy criticado los últimos meses por el mal juego y los malos resultados, que le han llevado a encontrarse a siete puntos del Real Madrid en Liga, en la 20ª jornada. El entrenador azulgrana, cuestionado dentro de la directiva de Joan Laporta, parece caminar en un alambre continuamente porque no consigue convencer ni a sus jugadores ni a la afición de un modelo de juego que parece muy lejano de alcanzar en estos momentos. Xavi pedía en la rueda de prensa anterior a la final ser "fiel al cruyffismo", pero parce que ni él ha conseguido inculcar el juego característico del entrenador holandés, llevado a la perfección por el Barcelona de Pep Guardiola, ni parece que cuente con los futbolistas necesarios para hacerlo. Uno de los grandes debates de Minguella y Dani Senabre en los partidos del Barcelona narrados en Tiempo de Juego es que los azulgranas tienen varios fallos importantísimos que hacen que sea imposible implantar ese modelo de juego que busca Xavi.

RIAD (ARABIA SAUDÍ), 14/01/2024.- El delantero del Barcelona Robert Lewandowski (i) , tras la final de la Supercopa de España que Real Madrid y FC Barcelona han disputado este domingo en el estadio Al Awwal Park de Riad, en Arabia Saudí. EFE/Juan Carlos Cárdenas





El primero de ellos es la fragilidad defensiva, que provoca que el Barcelona haya estado 20 partidos sin poder ganar de más de un gol, hasta la victoria el pasado jueves ante Osasuna (2-0) en la semifinal de la Supercopa. Otro gran problema es la ausencia de un mediocentro defensivo. Tras la marcha de Sergio Busquets, se contrató a Oriol Romeu para tapar esa posición clave en todos los equipos, pero más es uno en el que tiene un gran número de jugadores de ataque que necesitan un buen jugador que frene los ataques del rival. Pero Oriol ha demostrado estar en una baja forma muy preocupante y De Jong y Gündogan no son suficientes para hacer ese trabajo defensivo.

Ancelotti, líder de un gran Real Madrid

Al contrario que el Barcelona, está el Real Madrid, que vive una época de felicidad tras lograr la Supercopa y con un resultado tan contundente ante su gran rival. Ancelotti ha demostrado lo gran entrenador que es, incluso sin notar las bajas tan importantes de tres de su titulares, que se perderán toda la temporada por sus graves lesiones de ligamentos: Courtois, Militao y Alaba. El entrenador italiano ha sabido crear un equipo que sabe a lo que juega y que incluso mejora cuando introduce cambios con jugadores capaces de brillar en pocos minutos, como Brahim.

RIAD (ARABIA SAUDÍ), 14/01/2024.- El delantero del Real Madrid Vinicius Junior (i), durante la final de la Supercopa de España que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Al Awwal Park de Riad, en Arabia Saudí. EFE/Juan Carlos Cárdenas





Los blancos buscarán seguir aumentando la distancia con el Barcelona en Liga, siempre pendientes del que es ahora mismo su gran rival en el liderato, el Girona; y en febrero afrontarán los octavos de final de la Champions League ante el Leipzig, un rival que no será fácil pero que ahora mismo están muy lejos del gran estado de forma que está demostrando el Real Madrid.

La opinión de Maldini

Julio Maldonado 'Maldini', especialista de fútbol internacional en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, analizó la victoria del Real Madrid ante el Barcelona: “La Supercopa ha dejado muchas cosas para el recuerdo. El título del Madrid con un Vinicius estelar en la final, un gran Bellingham en los dos partidos, la consolidación de Lunin, un partido apoteósico en la semifinal y un Barça muy tocado. Ha ido muy de más a menos, afronta una Champions en la que parece ciencia ficción ganarla y sale muy tocado Xavi. En la final el Barça no tuvo recursos tácticos para frenar al Real Madrid, hay jugadores a nivel muy bajo y el equipo no termina de funcionar. Es clave que el Barça recupere a un buen Pedri. La única buena noticia es su recuperación y en el tiene que solidificar su futuro inmediato. Ante Unionista, no puede fallar pero ese partido, en caso de hecatombe, vamos a ver qué pasaría para Xavi porque le vendría una avalancha en contra difícil de contener”.