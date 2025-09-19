Luka Doncic revela el equipo donde quiere retirarse: "Ellos me criaron"

Cada vez queda menos tiempo para que vuelva la mejor liga de baloncesto, la NBA. Lo hará el próximo día 22 de octubre con un partido entre los Thunder y los Houston Rockets. Los Lakers volverán a ser candidatos al anillo, y Luka Doncic tendrá que dar un paso adelante para conseguir esos objetivos.

El base esloveno, ahora de vacaciones, viene de disputar el Eurobasket con su selección. Cayó en los cuartos de final ante la selección que termino ganando el torneo, Alemania. El europeo de Doncic fue muy bueno, 34,7 puntos de media por partidos y más de siete asistencias de media.

Alemania y Luka Doncic

La temporada que comienza será la octava de Doncic en la NBA, la octava temporada desde que abandonara el Real Madrid para poner rumbo al sur de los Estados Unidos para jugar en los Dallas Maveriks.

Doncic se sincera en el wall street journal

El esloveno ha concedido una entrevista al medio americano donde ha abordado muchos temas. De su salida de Dallas, el base ha confesado que "no sabía como reaccionar, no sabía cómo actuar, fue un momento de shock. Creí que Dallas era mi casa."

Otros de los temas recurrentes cuando Doncic se enfrenta a una entrevista es el Real Madrid y la del Wall Street Journal ha ido un paso más allá y le ha preguntado por el equipo dónde le gustaría retirarse. Doncic responde alto y claro: "Me gustaría retirarme en el Real Madrid, ellos me criaron".

Una retirada que todavía queda muy lejana, porque a sus 26 años, el base esloveno tiene mucho baloncesto por delante, aunque también ha confesado que no quiere jugar hasta las 41 años como su compañero de equipo, Lebron James.