Alemania completa las semis del Eurobasket y deja a Doncic fuera

La selección finlandesa, encabezada por el ala-pívot Lauri Markkanen, y la alemana, vigente campeona del mundo, se enfrentarán en la primera semifinal del Eurobasket tras imponerse respectivamente a Georgia (93-69) y a Eslovenia (99-91). El ganador se medirá en el duelo por el título a quien se imponga en el Turquía-Grecia.

En el caso de Finlandia, después de eliminar a Serbia en octavos, competía por el título honorífico de equipo revelación contra Georgia, que fue capaz de derribar a Francia. Un duelo inesperado a estas alturas de la competición que estuvo igualado hasta el tramo final del primer cuarto.

Fue entonces cuando en poco más de dos minutos para llegar a los diez, los nórdicos anotaron cuatro triples seguidos, dos de ellos de Sasu Salin y otro sobre la bocina de Mikael Jantunen, que sólo fueron respondidos con una canasta de Giorgi Shermadini. Ese parcial de 12-2 acabó siendo determinante el resto del duelo.

Abonados a la gran efectividad en el lanzamiento exterior durante toda la primera parte, con Salin y Jantunen firmando 6 de 7 entre ambos y un 4 de 5 en el segundo cuarto, los finlandeses se marcharon a los vestuarios para descansar con 17 puntos de renta favorable a pesar de no contar con la actuación más brillante de su referente, Lauri Markkanen.

Sin más remedio que reaccionar, un parcial tempranero de 0-7 en el arranque del tercer acto y otro de 2-7 al filo de la media hora permitió a los georgianos encarar los últimos diez minutos nueve abajo. De hecho llegaron a ponerse a seis, pero la eliminación poco después del pívot Goga Bitadze, tras una antideportiva después de una técnica en el segundo cuarto, fue un problema para ellos, cuyas esperanzas terminaron por apagarlas dos aciertos lejanos consecutivo de Elias Valtonen.

Por su parte, Alemania fue capaz de imponer su poderío colectivo sobre las heroicidades individuales de Luka Doncic, que una vez más, y a pesar de la derrota, volvió a colgarse a Eslovenia sobre sus espaldas anotando 39 puntos, capturando 10 rebotes y repartiendo 7 asistencias para 36 dígitos de valoración.

Sus destellos ya comenzaron a verse en el primer cuarto, donde los suyos lograron marcharse con once de renta favorable aprovechando las malas estadísticas del rival en el triple (1 de 7), su claro dominio en el rebote y en las asistencias y su capacidad para recibir los puntos de Franz Wagner casi de manera exclusiva desde la línea de tiros libres.

Los germanos, con un parcial favorable de 13-2, fueron capaces de reaccionar en el segundo cuarto. Pero no hasta el punto de llegar a ponerse por delante, lo que dio alas a los eslovenos, que de nuevo con una buena actuación por momentos en el tercer acto volvieron a liderar hasta con nueve de ventaja.

Sin embargo cinco puntos justo antes de la media hora, incluido un triple sobre la bocina de cuarto de Tristan Da Silva, y siete más sin respuesta en la vuelta al parqué fueron demasiado castigo para Eslovenia, quien ya a remolque no fue capaz de aguantar el ritmo de los campeones del mundo y acabó claudicando a base de tiros libres de estos últimos.

Las semifinales se disputarán este viernes en el Arena Riga de la capital letona. La que enfrentará Alemania y a Finlandia irá en primer lugar (16:00 CET) y en la que se cruzarán Turquía y Grecia en segundo (20:00 CET).