Luis de la Fuente: "El 5-1 del otro día contra Francia no era real"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que deberán controlar "todos los aspectos del juego" para superar este domingo a Portugal, una selección "potentísima, con talento y muy versátil", en la final de la Liga de Naciones, y ha destacado "la calma y la confianza" que transmite Lamine Yamal ante un partido de esta categoría.

"Llevamos mucho tiempo intentando acompañarle en su formación. Es un chico jovencísimo pero con una madurez impropia de su edad. Este tipo de futbolistas son gente muy preparada, muy inteligente, más maduro que la gente de su edad, y él lo está viviendo con mucha normalidad. Pasará momentos menos buenos y habrá que estar a su lado. De momento, los está pasando muy buenos y esperemos que termine así. Vamos a animarle y a apoyarle para que así sea hasta el final", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, alabó la actitud del delantero del FC Barcelona. "Os quedaríais sorprendidos si os digo que transmite una calma, una tranquilidad... Es de ese tipo de personas que son especiales. Lo que sería para otras personas una situación de máximo estrés, él lo vive con una confianza, un convencimiento, una tranquilidad, ¿y por qué? Porque él, en su fuero interno, domina esas situaciones. Resuelve esos problemas, esas exigencias del guión que te marca un partido con naturalidad, es lo que lo hace especial. Y ahora, además, está muy bien acompañado por un grupo de compañeros que son maravillosos. Hay un ambiente excepcional y eso ayuda también mucho a que él siga reforzando esa actitud, que es muy buena para todos", manifestó.

Sobre el resto de futbolistas, afirmó que están "todos bien y disponibles". "Le Normand, que sufrió algunas molestias musculares durante el encuentro contra Francia, ya está recuperado y ayer entrenó con normalidad. Podemos hacer cambios o no, pero en cualquiera de los casos, el equipo que vamos a sacar va a ser muy bueno", indicó.

Por otra parte, el técnico riojano explicó que Portugal es "una selección potentísima, con talento y muy versátil, con gente rápida también". "En eso sí coincido con Roberto -Martínez-, tenemos bastante similitud en la idea futbolística. Intentaremos sorprenderles y tener capacidad para que no nos controlen. Vamos a intentar ser mejores en nuestros puntos fuertes", apuntó.

Sin embargo, recalcó que no todo se reduce a la batalla del centro del campo. "En esa zona del juego es donde se gesta el control, el dominio, la creación y a veces también la fase más fuerte defensivamente para que el rival no progrese. Es muy importante controlar el centro del campo, pero es importante ser fuerte en todas las líneas. Todo pasa por controlar todos los aspectos del juego: atacar bien, defender bien, mantener el equilibrio en ofensivo y defensivo", expuso.

Respecto a los problemas defensivos, reconoció que "no" le "inquietan tanto" si meten más goles de los que encajan. "No voy a negar la realidad, los partidos 5-4 o 3-3 son partidos que se vuelven un poco incontrolables. Entre dos selecciones tan potentes como Francia-España, Portugal-España o Alemania-Francia, sabes que esos detalles, como se te escapen un poquito... El 5-1 del otro día no era real, porque sabíamos que Francia iba a tener su tirón. El otro día, Deschamps me dijo 'es imposible ver un partido en el que haya tantas estrellas juntas', y es verdad. Vimos un partido histórico y que estuvo muy abierto, y creo que fue un homenaje al fútbol y a la afición", explicó.

Además, De la Fuente recordó la "dureza" que implica afrontar la Liga de Naciones. "Siempre que estás inmerso en una competición en la que están selecciones de este poderío... Estamos cuatro de las cinco mejores selecciones en el ranking europeo, tres campeonas del mundo y un campeón de Europa, es prácticamente imposible hacer un cuadro de selecciones tan potentes. Me parece una competición durísima, exigente, muy bonita y de un gran prestigio", indicó.

Sobre la posibilidad de convertirse en el seleccionador español con más títulos, confesó que le "emociona" y le "llena de orgullo". "No puede darme para nada igual. No pienso en ello, porque sé lo difícil que es haber conseguido lo que hemos conseguido, sé lo difícil que es seguir ganando y consiguiendo éxitos, pero es mi obligación como deportista, como persona y como seleccionador. Soy responsable de un grupo de jugadores maravillosos que quiere competir siempre por ganar. Me gusta ese reto, pero si se consigue lo disfrutaré con normalidad, y si no se consigue al día siguiente me marcaré otro reto para seguir motivándome", subrayó.

Por contra, también está "preparado" para encajar la primera derrota en partido oficial de 'La Roja' desde el 28 de marzo del 2023. "Claro que estoy preparado. Yo siempre digo que cuando uno gana mucho, siempre está más cerca de perder, nada es eterno. Como no sabemos cuándo es, vamos a seguir peleando por ello. Yo estoy preparado para eso, porque también estoy preparado para el éxito", manifestó.

En otro orden de cosas, aseguró que el hecho de que muchos sitúen a España favorita para el Mundial 2026 "tiene que ver con los resultados y la trayectoria". "Cada uno tiene sus favoritos, pero lo que sí está claro es que hay unos datos objetivos que marcan que esta tendencia es muy buena y que hay una regularidad en este proceso, en este camino. Pero seguro que si mañana no se da el resultado que nosotros queremos que se dé, pues igual alguien piensa otra cosa", avisó.

"Nosotros seguiremos convencidos de que la línea de trabajo que tenemos que seguir es la que tenemos que continuar reforzando. Vamos a ver cómo terminamos mañana y luego ya pensaremos en el próximo reto. La exigencia nos la marcamos nosotros, la responsabilidad nos la marcamos nosotros, la ambición la tenemos... Vamos a intentar llegar con mucha fuerza, con mucha energía y con posibilidades de estar peleando por algo tan importante como un Campeonato del Mundo", prosiguió.

De la Fuente también agradeció las palabras de elogio de Cristiano Ronaldo. "Me he sentido reconocido siempre, muy querido, por la gente que, verdaderamente, me interesa, que me quiera. Agradezco mucho sus palabras. El que tengo que decir palabras de admiración soy yo hacia él, porque es un futbolista que es una leyenda y un ejemplo de los valores que a mí me gustan: superación, esfuerzo, trabajo, sacrificio, querer ser cada día mejor, no bajar nunca los brazos... Es un ejemplo, no solo de los jóvenes, sino para mucha gente", declaró.

"Es una suerte tener esta posibilidad de enfrentarnos a una selección potentísima como es la de Portugal, liderada por un futbolista que ha marcado una época y que ha creado un legado que va a ser imborrable con el paso del tiempo. Le agradezco mucho sus palabras, y disfrutaremos mañana de un gran espectáculo", añadió.

Por último, indicó que Álvaro Morata "sigue siendo especialmente importante" a pesar de la falta de minutos. "Es un futbolista muy querido, muy respetado, muy valorado, que hace equipo, que en el campo lo da todo. Sabéis el valor que damos nosotros al trabajo entre bambalinas, a la espalda de los focos y en el vestuario, y él es un líder, para nosotros, el mejor y para sus compañeros, excepcional. Todavía le queda mucho fútbol y seguro que con nosotros todavía va a tener momentos de una gran importancia", finalizó.