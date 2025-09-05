Luis Enrique sufre una fractura de clavícula

El PSG acaba de informar en sus redes sociales que Luis Enrique ha sido trasladado a urgencias debido a una fractura de la clavícula mientras iba en bicicleta.

comunicado del psg

Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente.