rotura de clavicula
Luis Enrique sufre una fractura de clavícula
El entrenador del club parisino se cayó de la bicicleta cuando sufrió este fuerte contratiempo. Será operado próximamente.
Antonio Saura
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El PSG acaba de informar en sus redes sociales que Luis Enrique ha sido trasladado a urgencias debido a una fractura de la clavícula mientras iba en bicicleta.
comunicado del psg
Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Mercadona busca personal para preparar pedidos en almacén con sueldos de 2.280 euros más complementos
La cadena de distribución presidida por Juan Roig oferta trabajo en sus diferentes bloques logísticos ubicados en España