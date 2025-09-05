COPE
Luis Enrique sufre una fractura de clavícula

El entrenador del club parisino se cayó de la bicicleta cuando sufrió este fuerte contratiempo. Será operado próximamente.

Luis Enrique del Paris Saint-Germain

EFE

Luis Enrique del Paris Saint-Germain

Antonio Saura

Madrid - Publicado el

1 min lectura

El PSG acaba de informar en sus redes sociales que Luis Enrique ha sido trasladado a urgencias debido a una fractura de la clavícula mientras iba en bicicleta

comunicado del psg

Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente.

