Lío en el Brest - Lille por un gol que el árbitro y el linier no concedieron y el VAR sí

Brest y Lille empataron 3-3 en la primera jornada de la Ligue 1. Un partido que estuvo marcado por un gol muy polémico. En el minuto 66 MukAu anotaba el 2-3 a la salida de un córner. El tanto, en un inicio, no fue concedido por el colegiado Clément Turpin, ya que el linier levantó el banderín señalando que el esférico había salido fuera.

Los jugadores del Brest al ver que el trencilla anulaba la jugada, se quedaban parados. Sin embargo, el VAR revisó la acción, comprobó que el balón no había salido por completo y el árbitro, finalmente, dio validez al gol para enfado del equipo y de la afición local.

El capitán del Brest Brendan Chardonnet, disconforme con la decisión, ha firmado un documento impugnando la decisión del árbitro y la LFP tendrá que tomar una decisión al respecto por el gol.