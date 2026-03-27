Víctor Muñoz vive su "debut soñado" con la Selección Española: "Nadie llega arriba enseñado"

El jugador de Osasuna, Víctor Muñoz, ha vivido una noche inolvidable al debutar con la Selección Española en el amistoso que La Roja ha ganado por 3-0 a Serbia. Su estreno ha sido redondo, ya que además de la victoria, Muñoz ha marcado el tercer gol del encuentro, un momento que ha descrito como un debut soñado.

Tras el partido, el futbolista se ha mostrado muy feliz y agradecido tanto a sus compañeros como al seleccionador por la oportunidad recibida. "Me he sentido muy bien, muy arropado desde el primer día que llegué, gracias a este grupo, que es increíble", ha declarado, destacando la buena acogida en la concentración.

Humildad y lecciones del pasado

El catalán también ha recordado momentos complicados de su carrera, como cuando tuvo que cerrar sus redes sociales por insultos hace unos meses. Lejos de verlo como algo negativo, lo considera "parte de un proceso" para crecer. "Son cosas del pasado, las cosas tienen que que pasar", ha afirmado con madurez.

Nadie llega arriba enseñado, tiene que pasar por momentos también complicados"" Víctor Muñoz

Muñoz ha insistido en que esas experiencias le han ayudado a sentirse cada día un poquito más futbolista y a mejorar. "Nadie llega arriba enseñado, tiene que pasar por momentos también complicados, y, bueno, yo creo que eso también, a la larga, es lo que te puede hacer mejor", ha reflexionado el jugador.

EFE Víctor Muñoz celebra su primer gol con España en el España - Serbia

Adaptación a la élite

Jugar al lado de las grandes figuras de la Selección le ha resultado más fácil de lo esperado. "Es muy sencillo, está rodeado de los mejores jugadores, te lo ponen todo muy fácil", ha explicado. Además, ha querido subrayar la calidad humana del vestuario: "encima son un grupo increíble que me han ayudado el momento en el que he saltado en el campo".

Es muy sencillo, está rodeado de los mejores jugadores, te lo ponen todo muy fácil"" Víctor Muño

Finalmente, ha agradecido a su club, Osasuna, el papel clave que ha jugado en su progresión esta temporada. "Gracias a mi club, me ha ayudado también al soltarme, al acostumbrarme también un poquito a esto de la élite", ha concluido, convencido de que esta experiencia será muy positiva para su futuro.